Machado e Cremoneze recebe membros da Swissre no primeiro passeio de escuna de 2026!

A visita técnica ao porto de Santos, promovida pelo escritório Machado e Cremoneze, recebeu colaboradores da SWISSRE para a primeira visita monitorada ao porto de Santos hoje (06). Conforme Paulo Cremoneze, “sob a liderança do executivo da companhia, Hilton Gomes dos Santos, membros de diferentes segmentos da importante seguradora suíça participaram do passeio e conheceram ao vivo as atividades portuárias e de transportes que informam o cotidiano profissional”.

Ele acrescentou que a visita teve mais um motivo para ser destacada. “A visita de hoje foi particularmente importante porque contou com os queridos amigos Adilson Campoy, Márcio Malfatti e Thais Rumstain, sócios do renomado escritório PIMENTEL. Nós, Machado e Cremoneze, acreditamos no intercâmbio constante entre os escritórios que atuam com o Direito de Seguros, o que consideramos importante e fundamental para o crescimento comum e geral”, considerou Cremoneze.

Ele acrescentou que o passeio é uma oportunidade para os demais parceiros do mercado. “Que todas as seguradoras, corretoras de seguros, ocomissários de avarias, reguladores de sinistros e os escritórios de advocacia se sintam convidados a visitarem o porto conosco. Todos são bem vindos e queridos”, disse.

Na visão do experiente advogado, o negócio de seguros é um polo irradiador de amizades e de coleguismo. “Juntos, seremos sempre mais fortes e enfrentaremos melhor os desafios que nos são comuns. A vitória de um reverbera no sucesso de outro e qualquer experiência compartilhada a todos aproveita. Acreditávamos nisso ontem. Acreditamos nisso hoje. Acreditaremos nisso amanhã. Muito obrigado, SWISSRE e PIMENTEL pela alegria de hoje”, conclui Cremoneze.