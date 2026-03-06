Ana Rita Petraroli é eleita nova presidente da AIDA Brasil

Na última quarta-feira, 04 de março de 2026, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da AIDA Brasil, na sede da entidade, em São Paulo. Na ocasião, a atual presidente, Maria Amélia Saraiva, apresentou um balanço de sua gestão à frente da associação nos últimos dois anos, destacando as principais atividades, eventos, iniciativas acadêmicas e conquistas institucionais realizadas no período.

Durante a assembleia, também foi eleita a chapa que assumirá a AIDA Brasil pelos próximos dois anos. A nova presidente será Ana Rita dos Reis Petraroli Barretto, que liderará a gestão 2026–2028 à frente da Chapa INTEGRAÇÃO.

A nova diretoria assumirá oficialmente suas funções a partir de 1º de abril de 2026, com a missão de dar continuidade ao fortalecimento das atividades acadêmicas, institucionais e internacionais da AIDA Brasil, ampliando o debate jurídico e técnico sobre o Direito do Seguro e promovendo a integração entre profissionais do mercado, do meio acadêmico e do Judiciário.

Composição da Diretoria – Chapa INTEGRAÇÃO

Presidente: Ana Rita dos Reis Petraroli

1º Vice-presidente: Inaldo Bezerra Silva Júnior

2º Vice-presidente: Gustavo Amado Leon

Diretor Vice-presidente Acadêmico: Victor Augusto Benes Senhora

Diretora Vice-presidente de Relações Institucionais: Gaya Lehn Schneider Paulino

Diretor Vice-presidente de Comunicação: Juliano Rodrigues Ferrer

Diretor Vice-presidente de Relações Internacionais: Sergio Ruy Barroso de Mello

Diretora Jurídica: Adriana Pereira Carvalho Simões

Diretora de Eventos: Fabiana Vieira Martins

Diretor de Assuntos Legislativos: Thiago Vilella Junqueira

Diretora de Planejamento e Projetos: Liliane Ribeiro Pereira

Diretora de Compliance: Guadalupe Nascimento

Conselho Deliberativo

André Luiz do Rego Monteiro Tavares Pereira

Antonio Penteado Mendonça

Bárbara Bassani de Souza

Claudia Heck Machado Oliveira

Glauce Karine de Jesus Madureira

Ivan Luiz Gontijo Junior

José Armando da Glória Batista

Luis Antônio Giampaulo Sarro

Luis Felipe Braga Pellon

Marcelo Barreto Leal

Marcus Frederico Botelho Fernandes

Maria Amélia Saraiva

Maria da Glória Faria

Washington Luis Bezerra da Silva