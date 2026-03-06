Ana Rita Petraroli é eleita nova presidente da AIDA Brasil

Na última quarta-feira, 04 de março de 2026, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da AIDA Brasil, na sede da entidade, em São Paulo. Na ocasião, a atual presidente, Maria Amélia Saraiva, apresentou um balanço de sua gestão à frente da associação nos últimos dois anos, destacando as principais atividades, eventos, iniciativas acadêmicas e conquistas institucionais realizadas no período.
Durante a assembleia, também foi eleita a chapa que assumirá a AIDA Brasil pelos próximos dois anos. A nova presidente será Ana Rita dos Reis Petraroli Barretto, que liderará a gestão 2026–2028 à frente da Chapa INTEGRAÇÃO.
A nova diretoria assumirá oficialmente suas funções a partir de 1º de abril de 2026, com a missão de dar continuidade ao fortalecimento das atividades acadêmicas, institucionais e internacionais da AIDA Brasil, ampliando o debate jurídico e técnico sobre o Direito do Seguro e promovendo a integração entre profissionais do mercado, do meio acadêmico e do Judiciário.
Composição da Diretoria – Chapa INTEGRAÇÃO
Presidente: Ana Rita dos Reis Petraroli
1º Vice-presidente: Inaldo Bezerra Silva Júnior
2º Vice-presidente: Gustavo Amado Leon
Diretor Vice-presidente Acadêmico: Victor Augusto Benes Senhora
Diretora Vice-presidente de Relações Institucionais: Gaya Lehn Schneider Paulino
Diretor Vice-presidente de Comunicação: Juliano Rodrigues Ferrer
Diretor Vice-presidente de Relações Internacionais: Sergio Ruy Barroso de Mello
Diretora Jurídica: Adriana Pereira Carvalho Simões
Diretora de Eventos: Fabiana Vieira Martins
Diretor de Assuntos Legislativos: Thiago Vilella Junqueira
Diretora de Planejamento e Projetos: Liliane Ribeiro Pereira
Diretora de Compliance: Guadalupe Nascimento
Conselho Deliberativo
André Luiz do Rego Monteiro Tavares Pereira
Antonio Penteado Mendonça
Bárbara Bassani de Souza
Claudia Heck Machado Oliveira
Glauce Karine de Jesus Madureira
Ivan Luiz Gontijo Junior
José Armando da Glória Batista
Luis Antônio Giampaulo Sarro
Luis Felipe Braga Pellon
Marcelo Barreto Leal
Marcus Frederico Botelho Fernandes
Maria Amélia Saraiva
Maria da Glória Faria
Washington Luis Bezerra da Silva