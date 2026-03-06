Links Field e Virtueyes anunciam parceria para ampliar conectividade IoT no mercado de seguros

Colaboração estratégica expande opções de conectividade com Vivo e Claro, atendendo às demandas de conectividade robusta e confiável do setor – A Links Field, multinacional líder em conectividade IoT e M2M, anuncia uma parceria estratégica com a Virtueyes, operadora Móvel Virtual autorizada (MVNO). Essa colaboração permitirá à Links Field oferecer ao mercado de seguros uma nova opção de conectividade, agora com cobertura da Claro, ampliando a flexibilidade e o alcance das operações IoT. O portfólio da Links Field já contava com conectividade nacional utilizando a cobertura da Vivo.

Com a possibilidade de escolher entre as coberturas Vivo e Claro, as seguradoras e empresas de monitoramento terão maior abrangência e personalização para atender às necessidades específicas de suas operações IoT. Essa iniciativa reforça o compromisso da Links Field de entregar soluções robustas, seguras e acessíveis ao mercado de seguros, um setor que demanda alta confiabilidade e desempenho para garantir a eficiência de operações, como rastreamento de veículos, monitoramento remoto e gestão de apólices conectadas.

“A parceria com a Virtueyes nos permite oferecer ainda mais flexibilidade aos nossos clientes, algo essencial para atender às diversas demandas do mercado brasileiro. Ao disponibilizar conectividade com as coberturas Vivo e Claro, estamos ampliando significativamente o alcance e a eficiência das nossas soluções IoT, possibilitando maior segurança e qualidade para o setor de seguros,” destaca Thiago Rodrigues, CEO da Links Field no Brasil.

A Links Field se destaca pela capacidade de oferecer conectividade com múltiplas operadoras, um diferencial estratégico que abre novas possibilidades para empresas que dependem de conectividade confiável em todo o país. Com o acesso às melhores infraestruturas regionais, a Links Field ajuda empresas do mercado de seguros a otimizar operações, reduzir custos e garantir eficiência em projetos de IoT, como o monitoramento de frotas, a gestão de risco e a prevenção de perdas.

Taize Wessner, presidente da Virtueyes, reforça que o acordo marca um novo momento para a companhia: “A parceria com a Links Field representa um avanço importante na estratégia da Virtueyes de ampliar seu market share no mercado brasileiro de conectividade IoT. Ao combinar nossa expertise em infraestrutura de telecom e gestão avançada de conectividade com a atuação global da Links Field, fortalecemos um ecossistema preparado para suportar projetos de grande escala e atender a empresas que dependem de conectividade robusta, segura e confiável para acelerar a transformação digital de seus negócios.”

Com mais de seis anos de atuação no Brasil, a Links Field une sua experiência local à expertise global de sua matriz, em Singapura, e de seus escritórios de engenharia e desenvolvimento na China. Reconhecida por sua inovação, a Links Field é pioneira em tecnologias como o eSIM SGP.32, oferecendo soluções que aumentam a eficiência operacional e a segurança para empresas no Brasil e no mundo.

Sobre a Links Field

A Links Field é a segunda maior MVNO credenciada de IoT brasileira . É especializada em soluções de conectividade M2M, e faz parte do grupo Links Field Networks, especializado em soluções de conectividade M2M e IoT. Oferece serviço de gestão de dados customizados para diferentes projetos e necessidades para os mercados de: rastreamento e telemetria veicular, máquinas de pagamentos, dispositivos de monitoramento da Indústria 4.0, coleta de dados do agronegócio, sensores IoT para cidades inteligentes, dentre outros. A empresa chegou ao Brasil em 2019 com o propósito de entregar diferenciais técnicos e operacionais ao mercado, oferecendo redução de custo e otimização das tecnologias necessárias para o bom funcionamento dos dispositivos.

Fundado em Hong Kong, no ano de 2017, o grupo expandiu sua operação por todo mundo em seus três primeiros anos de existência e, por meio de 12 escritórios internacionais, atende clientes globais com equipes locais especializadas em cada região. Hoje, é líder global em soluções e serviços de conectividade IoT, certificada pela GSMA para a plataforma eSIM SM-DP+ SGP.32 e SGP.22 com infraestrutura própria, atendendo as demandas mais recentes do mercado de telecomunicações.

Sobre a Virtueyes IoT Solutions

A Virtueyes é uma operadora móvel virtual (MVNO) autorizada no Brasil, especializada em conectividade para IoT e aplicações M2M. Fundada em 2006, a empresa se consolidou como referência no mercado ao oferecer soluções de conectividade, com gestão inteligente, flexibilidade de cobertura e suporte estratégico para integradores, fabricantes e empresas que dependem de comunicação máquina a máquina.

Com mais de 1.500 clientes ativos e cerca de 1,2 milhão de dispositivos conectados, a Virtueyes realiza mais de 13 milhões de conexões diárias em todo o país. Atua em setores como rastreamento veicular, monitoramento eletrônico, logística, seguros, cidades inteligentes e agricultura 4.0, entregando soluções personalizadas que aumentam eficiência, segurança e escalabilidade operacional.

Foto: Thiago Rodrigues, CEO da Links Field Brasil