Movimento Corretoras de Seguros contra a Violência Doméstica é criado

Iniciativa de uma corretora associada à AECOR-RJ incentiva a mobilização feminina e ações de conscientização contra a violência à mulher – A corretora de seguros Letícia Torres lançou o Movimento Corretoras de Seguro contra a Violência Doméstica, uma iniciativa que pretende criar um espaço de escuta e acolhimento para mulheres que atuam no mercado de seguros, incluindo corretoras e securitárias, vítimas de violência. O movimento começou a ser estruturado em janeiro e já conta com o apoio de diversas profissionais do setor.

Segundo Letícia, a iniciativa surgiu a partir de uma indignação pessoal, diante de um caso de denúncia envolvendo uma corretora. “Esse movimento nasce justamente para que a nossa geração e as próximas não precisem mais passar por situações de violência ou abuso. Precisamos mudar essa realidade”, afirma.

Propósito- A proposta é oferecer apoio às vítimas e estimular que elas não permaneçam em silêncio.” Sabemos que muitas mulheres acabam silenciadas por medo, vergonha ou por causa da estrutura de poder existente em alguns ambientes. Não queremos que isso continue acontecendo”, destaca. Para ela é fundamental ampliar a conscientização da sociedade e fortalecer políticas públicas e privadas de proteção às vítimas. Ressalta que o enfrentamento à violência contra a mulher exige ações contínuas e não apenas iniciativas pontuais.

União – Segundo ela, a sororidade precisa ir além do discurso e se transformar em prática cotidiana. “A união entre as mulheres é fundamental. Quando nos apoiamos e deixamos de aceitar o silêncio diante da violência, conseguimos avançar e enfrentar essa estrutura que ainda protege agressores e desacredita vítimas”, conclui.

Para entrar em contato com o movimento acesse no Instagram: @corretorascontraviolencia

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas.

O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.