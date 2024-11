Lojas Guaibim escolhe Kakau como novo fornecedor de seguros para celulares

Nova parceria com seguradora Kakau foi anunciada em evento anual da varejista e promete inovação e agilidade no atendimento aos clientes – A Lojas Guaibim, uma das maiores redes de varejo da Bahia, acaba de anunciar em um evento anual realizado para os seus colaboradores, no Hotel Fiesta, em Salvador (BA), uma mudança estratégica no fornecimento de apólices de seguros. Após oito anos de parceria com outra seguradora, a empresa opta por novas parcerias com a Kakau (seguradora digital), Generali Seguros e Pitzi (startup de proteção e reparo de celulares).

Essa nova aliança visa trazer uma abordagem mais inovadora e tecnológica, oferecendo mais agilidade e eficiência no atendimento aos clientes da Lojas Guaibim, que comercializa cerca de 8 a 9 mil celulares por mês.

Esta mudança de fornecedor marca uma nova era para a Lojas Guaibim, que busca se posicionar como referência em inovação e qualidade no atendimento ao cliente no mercado de varejo”, explica Márcio Queiroz, Diretor Comercial da Lojas Guaibim.

A decisão de trocar de fornecedor foi motivada pela necessidade de modernização e agilidade no processo de integração dos seguros. A Kakau será a responsável por fornecer cobertura para roubo e furto de celulares, um serviço que será oferecido já no ato da compra dos aparelhos.

“A parceria com a Lojas Guaibim é um marco estratégico para a Kakau. Com sua sólida reputação, é o parceiro ideal para levarmos nossas soluções de seguros a um público mais amplo, garantindo proteção e tranquilidade a milhares de consumidores”, afirma Henrique Volpi, CEO da Kakau.

A Generali, por sua vez, complementa a oferta de seguros em outras áreas estratégicas, para a Lojas Guaibim. Já a Pitzi trará sua experiência em campo, com treinamento, suporte à força de vendas, reposição de aparelhos e ajudando também na integração, garantindo uma implementação eficaz e rápida.

Parceria promissora e expectativas elevadas

O contrato, que tem duração de cinco anos, prevê a emissão de R$100 milhões de prêmio durante o período. Especificamente para o seguro de roubo e furto de celulares, a expectativa é atingir um prêmio mensal de aproximadamente R$1,5 milhão.

Salomão Lacerda, Diretor Comercial da Kakau, comenta: “Estamos entusiasmados com este acordo comercial. Ele não só fortalece nossa posição no mercado, mas também nos alinha com uma empresa que compartilha nossos valores de inovação e excelência no atendimento ao cliente”, destaca.

A integração das novas parcerias está em andamento e os seguros já estão sendo oferecidos nos pontos de venda. Futuramente, a Lojas Guaibim e a Kakau também planejam expandir os serviços de seguros para bicicletas, um produto que já está presente no portfólio da loja.

Sobre a Kakau Seguros

A Kakau Seguros é uma seguradora digital que oferece proteção por assinatura, se destacando no mercado como a primeira insurtech brasileira 100% digital a inovar, e é um dos braços do Grupo Kakau. Fundada em 2017, a plataforma Kakau busca diminuir a burocracia na contratação de seguros, análise e pagamento de sinistros e no fornecimento de assistência quando necessário. Oferecendo em poucos cliques, acesso rápido e fácil desde a contratação, sinistro a assistência. A Kakau oferece proteção, por assinatura, para bicicletas e smartphones, 100% digital, sem carência e sem burocracia. Mais informações no site

Sobre a Lojas Guaibim

Com DNA 100% baiano, a Lojas Guaibim é uma empresa nascida em Valença, interior da Bahia, especializada em Varejo de Telefonia Celular, Eletrodomésticos, Eletrônicos, Móveis, Ar e Ventilação e Utilidades para o Lar, iniciou sua caminhada em 1982 com a abertura da primeira loja e hoje já passa de 50 canais de vendas espalhados por todo o estado, entrega em mais de 200 cidades com uma frota própria de 25 caminhões, e Centro de Distribuição, que é um dos mais modernos da Bahia com mais de 25 mil metros quadrados.

A Lojas Guaibim prioriza satisfazer o seu consumidor e para isso ela investe no maior estoque para pronta entrega, entrega rápida, montagem grátis, crediário próprio mais barato da Bahia , e também parcelamento em até 18 vezes sem juros em todos os cartões.

Assim é a Lojas Guaibim, do jeito que o baiano gosta!

Foto: Da esquerda para a direita: Ramiro Queiroz Jr, Diretor Financeiro da Lojas Guaibim; Salomão Lacerda, Diretor Comercial da Kakau Seguros; Marcio Queiroz, Diretor Comercial da Lojas Guaibim