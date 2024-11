Tokio Marine alcança a marca de 3 milhões de veículos segurados

Seguradora atribui o resultado a investimentos voltados à fidelização de Clientes e Corretores de Seguros – Graças a um amplo e completo portfólio de produtos e oportunidades de venda para seus mais de 43 mil Corretores, a Tokio Marine Seguradora acaba de atingir a marca de 3 milhões de veículos segurados no Brasil, se consolidando como a terceira maior Seguradora no segmento de Automóveis do mercado.

Em agosto de 2012, a Companhia atingiu 500 mil veículos segurados e, desde então, não parou mais de crescer. Apenas nos últimos quatro anos, a Tokio Marine teve um incremento de um milhão de veículos em sua frota segurada. A recente conquista vem ao encontro dos bons resultados que a Seguradora vem desempenhando nesse setor. De janeiro a setembro de 2024, a Tokio Marine aumentou seu faturamento em 5,6% nesse segmento, enquanto o mercado cresceu 2%.

“Nos últimos 13 anos, a Tokio Marine vem crescendo acima da média de mercado, saltando de uma participação de mercado de 3% para quase 14%. Em faturamento, a Companhia passou de R$ 600 milhões para cerca de R$ 8 bilhões nos últimos 12 meses, sem nenhum movimento de fusão ou aquisição. Fomos pioneiros em oferecer uma gama de produtos acessíveis aos diversos perfis de clientes em uma única seguradora e em alguns serviços bastante demandados, como a cobertura de para-choque”, declara Marcelo Goldman, Diretor Executivo de Produtos Massificados da Tokio Marine.

Dentre as principais iniciativas da Tokio Marine no segmento de Automóvel nos últimos destaca-se o lançamento do Tokio Marine Auto Econômico, produto com preço cerca de 30% abaixo do seguro tradicional. Para Arnaldo Bechara, Diretor de Automóvel, Precificação e RD Massificados da Tokio Marine, o conjunto de ações inovadoras desenvolvidas pela Companhia para seus Clientes e Parceiros de Negócios tem sido fundamentais para o crescimento da Seguradora. “Contamos com a sinergia das mais variadas equipes da Companhia, sempre com o foco em prover a melhor solução para nossos Clientes, Corretores e Assessorias. A excelência operacional em conjunto com a inovação, seja ela tecnológica ou não, está no DNA da Tokio Marine”, comenta o executivo.

Em 2024, a Companhia anunciou novidades para o Seguro Moto com a inclusão de cobertura de incêndio e roubo/furto. “Nosso portfólio de produtos e serviços é muito completo. Temos diversas opções para oferecer a diferentes tipos de público, desde coberturas muito completas até o produto mais simples. Sempre avaliamos a expansão do nosso portfólio e nossa intenção para os próximos anos é continuar aumentando a penetração em regiões onde enxergamos grandes oportunidades.”, finaliza Bechara.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, recebeu nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Foto: Marcelo Goldman, Diretor Executivo de Produtos Massificados da Tokio Marine