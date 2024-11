Marcelo Rodrigues é eleito novo presidente do Setcesp

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e Região (Setcesp) elegeu nesta terça-feira, 12, o empresário Marcelo Rodrigues como novo presidente da entidade. O ex-vice-presidente comandará a entidade no próximo triênio (2025-2027), sucedendo Adriano Depentor, que presidia desde janeiro de 2022. Rodrigues foi o candidato único indicado à presidência pelo Conselho Superior da Associação e o início de sua gestão será em 1° de janeiro de 2025, quando se tornará o 18° presidente a comandar a entidade.

Sempre muito atuante nas entidades de representação empresarial de um setor responsável por mais de 65% da circulação e distribuição de produtos no país, Marcelo Rodrigues é transportador há 30 anos e com um currículo vasto no Transporte Rodoviário de Cargas (TRC). Rodrigues atualmente é vice-presidente do Setcesp e membro do Conselho Fiscal da FETCESP, foi diretor financeiro da NTC&Logística, coordenador do Instituto COMJOVEM de Desenvolvimento Mercadológico e conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo (CETRAN). Além disso, Marcelo é empresário e fundador da MR Express Transportes.

Segundo o presidente eleito, sua motivação para ocupar este cargo vem desde 2001, quando fez um curso de gerente de transporte promovido pelo Setcesp em parceria com SEST SENAT na Presidência de Ruy Cesar Alves. Foi naquele momento que começou a frequentar a entidade e acompanhar a trajetória e os trabalhos desenvolvidos pelos sucessivos presidentes.

Em 2005, quando convidado pelo então presidente do Setcesp, Tayguara Helou, a participar da Comissão de Jovens Empresários e Executivos – COMJOVEM, Rodrigues obteve maior expertise nos assuntos políticos das entidades. Ao longo do tempo, Marcelo foi crescendo profissionalmente e chamou a atenção do ex-presidente da NTC&Logística, Francisco Pelucio, que o convidou a ser seu sucessor na Diretoria Financeira, cargo que ocupou de 2020 a 2023.

De acordo com o novo presidente, os maiores focos da sua gestão estão na interlocução com os entes públicos sobre os diversos problemas enfrentados pelos transportadores. “Uma boa conversa com políticos pode ser decisiva para solucionar problemas. Porém, as complexidades serão trabalhadas com técnica e conhecimento de causa”. Por fim, Rodrigues afirma que para este triênio pretende focar em resultados de maneira pragmática, priorizando o que é urgente para o transportador.

O Setcesp

Fundado em 1936, o SETCESP – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região é fruto da união de empresários do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) atuantes na rota entre São Paulo e Santos, que necessitavam de uma representação central na luta pelos direitos do setor.

Atualmente, a entidade é o maior sindicato patronal na América Latina, protagonista de uma história com grandes conquistas e credibilidade reconhecida por transportadores, órgãos governamentais e esferas políticas.

Sempre atualizado com as constantes demandas da categoria, o SETCESP disponibiliza uma infraestrutura completa e especializada para estimular e promover o desenvolvimento operacional e econômico do setor, principalmente para as mais de 38.000 transportadoras que representa em 50 municípios da Grande Região Metropolitana de São Paulo.

Além disso, a entidade realiza, constantemente, estudos e eventos técnicos visando atualizar e orientar as empresas de transporte sobre questões operacionais, legislativas, tributárias, de segurança e gestão de negócios.