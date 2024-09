Lojacorr prioriza programa de reconhecimento para valorizar as corretoras parceiras

16 corretoras e três Unidades Lojacorr são reconhecidas anualmente por indicadores de desempenho e recebem premiação – Há quase 30 décadas em atividade, a maior rede de corretoras de seguros do país, Lojacorr, conta hoje com mais de 2,2 mil corretoras parceiras que representam uma força de vendas de aproximadamente 6 mil pessoas que se dedicam diariamente para o ecossistema segurador. Para valorizar, aprimorar indicadores, impulsionar resultados e, principalmente, reconhecer o desempenho das corretoras de seguros parceiras e Unidades Lojacorr, a rede realiza, anualmente, desde 2016, o Programa Elite (antes denominado Programa de Objetivos). Este ano, em sua 9ª edição para as Unidades e 5ª para as corretoras, premia, por meio de indicadores, a performance dos profissionais em relação às metas da empresa.

De acordo com o Head Comercial da Lojacorr, Paolo Bonazzi, a premiação faz parte do reconhecimento e de seguir valorizando o corretor como o principal ativo do setor de seguros. “A medida que a rede cresce, buscar reconhecer sempre mais seus parceiros que crescem com a gente é indispensável para continuarmos evoluindo juntos”, fala.

A premiação reconhece 16 corretoras de seguros. As corretoras vencedoras da edição de 2023 já foram divulgadas. Quatro delas são do grupo com produção Light e ganharam um jantar com um acompanhante e com cada um dos diretores regionais da Lojacorr. Foram elas AXPEX Corretora de Seguros da Regional Sul – Filial de Florianópolis junto ao diretor regional Luiz Ernani Lepchak; M Porto Soluções Financeiras e Corretagem de Seguros da Regional SP Centro Norte – Filial Araçatuba junto ao diretor regional André Moreno; a Green Brasil Corretora de Seguros – Filial Rio de Janeiro junto ao diretor Antonio Carlos Fois; e a NB New Corretora de Seguros da Regional Norte e Nordeste – Filial Salvador junto ao diretor Eucrésio Neto.

Já as demais corretoras, totalizando 12 vencedoras, são das categorias ouro, prata e bronze. Elas foram contempladas com uma viagem com direito a um acompanhante. Este ano, embarcarão, entre os dias 26 e 29 de setembro, para o Rio de Janeiro, no Club Med Rio das Pedras. Foram reconhecidas as corretoras da Regional Sul: Pimental Corretora de Seguros da Filial Itajaí (Grupo Ouro); Martinelli Corretora de Seguros da Filial Oeste do Paraná (Grupo Prata) e LC Moraes Corretora de Seguros da Filial Chapecó (Grupo Bronze). Da Regional Centro Norte, as corretoras vencedoras são a Torre Forte Corretora de Seguros da Filial Mato Grosso (Grupo Ouro); Excede Corretora de Seguros da Filial Leste/SP (Grupo Prata) e a Sarau Brasil Brokker Consultoria & Corretora de Seguros da Filial Campinas (Grupo Bronze).

Também estarão na viagem as corretoras da Regional Centro Sudeste: Ancor Corretora de Seguros da Filial Triângulo Mineiro (Grupo Ouro); Sabo Assessoria Administrativa e Corretora de Seguros da Filial Belo Horizonte (Grupo Prata) e a Glaucia Alves de Almeida – Jet Corr Corretora também da Filial Triângulo Mineiro (Grupo Bronze). E as corretoras da Regional de Norte e Nordeste: Ovnis Corretora de Seguros da Filial Alagoas (Grupo Ouro); Champoudry Corretora de Seguros da Filial Maranhão (Grupo Prata) e a Safe Prime Corretora de Seguros (Grupo Bronze).

Além das corretoras vencedoras, as Unidades Lojacorr que mais se destacaram em 2023 também ganharam a viagem: Filial Campinas (Grupo Ouro), Filial Leste/SP (Grupo Prata) e Filial Espírito Santo (Grupo Bronze).

Segundo Edna Gonçalves, responsável pelo programa na Lojacorr, o compromisso da rede com o relacionamento com o corretor não se limita a oferecer a viagem, mas o esforço para estarem presentes durante toda a experiência. “Seria simples apenas premiar com uma viagem. Mas, na Lojacorr, fazemos questão de estarmos presentes, de acolher e participar ativamente. Nossa diretoria executiva e diretores regionais interagem com os corretores, compartilhando conhecimentos e dicas, sempre priorizando o fortalecimento do relacionamento e dos laços com nossos parceiros”, enfatiza ela.

Este ano, os resultados impressionaram e marcaram um crescimento de produção entre 40% e 90%, entre os participantes. “Todos os anos a gente é surpreendido. As Unidades e corretoras estão cada vez mais engajadas, comprometidas e dedicadas a entregar mais e melhor para seus clientes. E nós, enquanto rede, temos o compromisso de valorizar e reconhecer esse esforço que é fruto da dedicação conquistada por eles”, fala Bonazzi.

O programa que hoje é consolidado já passou por alterações para aprimorar as avaliações dos diferentes indicadores: ampliando o número de participantes, regionalizando as produções, inclusão das corretoras da segmentação Light, oportunizando diferentes destinos e contando com um time multidisciplinar das áreas de Negócios, Inteligência de Dados, Controles Internos, Marketing e Jurídico. Este ano, também alcançou mais uma mudança com o patrocínio de seguradoras parceiras da rede. Mapfre Seguradora, Zurich Seguros, Tokio Marine, Prudential e MetLife.

A campanha de 2024, ainda está vigente mas já possui destino definido para os vencedores. “Em 2025, os vencedores de 2024 serão premiados com uma experiência no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, na Bahia. Esse evento promete ser ainda mais enriquecedor em termos de troca de experiências e fortalecimento de laços, com a presença especial das seguradoras patrocinadoras”, conta Edna.

Sobre a Lojacorr: A Lojacorr é a maior rede de Corretoras de Seguros do Brasil. O seu modelo de negócios disruptivo conecta corretoras de seguros a mais de 40 companhias seguradoras por meio de sua plataforma digital, oferecendo acesso a um amplo portfólio de produtos e soluções, suporte operacional, comercial e estratégico. Entre as soluções, a Lojacorr oferece acesso a seguros de diversos ramos, campanhas, formação, sistema de gestão, central de negócios, acesso via multicálculo, eventos exclusivos, aprendizagem prática com auxílio de Unidades, Assessoria Backoffice, Assessoria Jurídica, entre outras. Fundada em 1996, a empresa se dedica a oferecer os melhores recursos em distribuição de seguros e produtos financeiros às corretoras e clientes. Presente nos 26 Estados e no Distrito Federal, por meio de 61 Unidades, a Lojacorr possui cerca de 500 mil segurados, assistidos por mais de 6 mil profissionais em suas corretoras de seguros, que atuam em mais de 4.500 municípios. Tendo como sede em São Paulo (SP) e sede administrativa em São José dos Pinhais (PR), a empresa conta também com 300 colaboradores (sede e unidades). A Lojacorr está entre as empresas emergentes do Sul e é certificada pelo Great Place to Work.