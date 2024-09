Inteligência Artificial pode aumentar produtividade no setor de seguros, aponta relatório

Análise realizada por economistas da Allianz Trade em seis países avalia o impacto do avanço da tecnologia no mercado -Em relatório divulgado recentemente pelo time de economistas da Allianz Research, departamento de análise da Allianz Trade, líder mundial em seguro de crédito, foram analisados os impactos da Inteligência Artificial generativa sob diversos aspectos, incluindo o mercado de seguros.

No estudo GenAI in the insurance industry: Divine coincidence for human capital, os especialistas preveem efeitos econômicos positivos substanciais com o aumento do uso desta tecnologia. Por outro lado, o sentimento público não é tão otimista: na pesquisa realizada com mais de 6 mil pessoas na Áustria, França, Alemanha, Itália, Polônia e Espanha, 36% expressaram preocupações com os riscos apresentados pela IA, sendo que 46% esperam que a IA reduza o número de empregos disponíveis (em comparação com 33% que esperam que a IA aumente o número de empregos disponíveis).

Além disso, mais da metade de todos os entrevistados (51%) acreditava que a lacuna de habilidades e a desigualdade poderiam se ampliar à medida que a adoção da IA se expande em várias indústrias (Gráfico 3). Apenas 21% de todos os entrevistados estavam otimistas em relação aos benefícios da IA para suas economias.

Impacto no setor de seguros

Além disso, os economistas apontam que os temores de que a IA cause um grande desemprego no setor de seguros são exagerados. Os economistas explicam que, sendo uma indústria orientada por dados como poucas outras, o mercado de seguros em particular tem um potencial significativo para automação e aumento de produtividade; isso porque as aplicações de IA podem complementar e aprimorar as habilidades dos funcionários e provavelmente melhorarão a eficiência, a satisfação do cliente, além de detectar possíveis fraudes. Isso poderia levar a reduções de empregos, mas os modelos econômicos sugerem apenas uma correlação modesta entre ganhos de produtividade e reduções de empregos no setor de seguros: um aumento de 0,622% na produtividade resultaria em apenas uma diminuição de 1% na mão de obra.

O relatório aponta ainda que o momento do avanço da IA parece ser oportuno, pois coincide com mudanças demográficas, como o envelhecimento da população e a diminuição das forças de trabalho, o que poderia levar à escassez de mão de obra em muitos setores, incluindo o de seguros. Ao aumentar a produtividade e automatizar tarefas rotineiras, a IA poderia ajudar a indústria a enfrentar esse desafio iminente.

“À medida que a adoção da IA aumenta, equilibrar a inovação com a regulamentação será crucial. Enquanto muitos defendem uma regulamentação rigorosa da IA para evitar danos, outros enfatizam a necessidade de manter a competitividade. Os formuladores de políticas e os líderes da indústria devem enfrentar esses desafios para aproveitar o potencial da IA ao mesmo tempo em que abordam as preocupações sociais”, afirmam os autores.

Por fim, os economistas concluem que a IA também poderia ajudar o setor de seguros, entre outros, a enfrentar o potencial desafio de uma força de trabalho cada vez menor em meio ao envelhecimento da população (Gráfico 5). Uma pesquisa anterior mostrou que a população em idade ativa na UE-27 diminuirá em 20% até 2050, tendo países como Itália, Espanha e Alemanha ainda mais afetados pela mudança demográfica. Para contar apenas com a migração, seriam necessários influxos de 100 mil a 500 mil trabalhadores migrantes por ano apenas nas quatro maiores economias.

Nesse cenário, a aceleração e a adoção de ferramentas de automação na União Europeia poderiam liberar parte da força de trabalho para se requalificar em setores que precisarão de mais trabalhadores, como saúde, profissões relacionadas a STEM (sigla, em inglês, usada para designar Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e outras funções de alta qualificação.

Confira o estudo completo aqui

