Bradesco Vida e Previdência reúne corretores para debates sobre oportunidades e desafios do mercado

Evento “Opinião de Valor” foi realizado pela primeira vez em Brasília com corretores das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país – A Bradesco Vida e Previdência realizou, na última semana, pela primeira vez fora da sua matriz em São Paulo, o evento “Opinião de Valor”. Corretores parceiros de diversas cidades das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste estiveram com executivos e consultores das áreas de Pesquisa e Comercial da companhia, em Brasília, para ouvir suas sugestões, necessidades e expectativas sobre produtos, serviços e assistências da companhia, além de perspectivas do mercado.

Durante a reunião, os corretores compartilharam suas experiências sobre processos, desafios e oportunidades comerciais na jornada de vendas aos clientes. Foram abordadas melhorias em coberturas e nos processos de contratação e transformação digital, entre outros pontos.

“É extremamente necessário promovermos esses encontros para ouvirmos o ponto de vista dos corretores, pois são eles que fazem as coisas acontecerem no dia a dia”, destaca Ricardo Campos, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência.

Em suas participações, os executivos da companhia reforçaram que os corretores contribuem para a construção de uma carteira de produtos mais personalizada e de estratégias mais assertivas para a empresa, além de gerar oportunidades concretas de evolução e melhorias para o mercado de seguros. “São eles que têm a missão de levar uma proposta de valor que atenda às diversas necessidades de coberturas e proteção dos clientes e segurados a partir do portfólio de produtos oferecidos pela seguradora. Nosso objetivo é proporcionar a melhor experiência a quem tem esse importante papel no mercado”, conclui Marcelo Rosseti, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.