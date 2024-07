Lockton fecha o ano fiscal de 2024 com receita global de mais de $3,5 bilhões de dólares e crescimento da Receita Orgânica de 14%

A Lockton, a maior corretora de seguros independente e privada do mundo, registrou receita global de $3,55 bilhões de dólares em seu ano fiscal encerrado em 30 de abril de 2024. O crescimento da receita da companhia foi impulsionado pela força contínua em todos os segmentos de negócios. O histórico de ascensão da Lockton é sustentado por uma taxa de retenção de clientes sólida e recorrente de 96%.

Principais destaques:

A receita global consolidada do ano fiscal de 2024 aumentou 15% para $3,55 bilhões de dólares, impulsionada por um crescimento de receita orgânica de 14%. O ano fiscal de 2024 marcou o quarto ano consecutivo de crescimento da receita orgânica global de dois dígitos e uma receita orgânica de cinco anos CAGR de 15%.

As operações norte-americanas relataram receita de $2,43 bilhões de dólares e crescimento de 11% em relação ao ano anterior, alcançamos o sexto ano consecutivo de crescimento de receita de dois dígitos e uma impressionante receita orgânica de cinco anos CAGR de 13%.

As operações internacionais da Lockton geraram receita de $926 milhões e crescimento de 24% no ano anterior, superando sua receita orgânica de cinco anos CAGR de 16%.

As operações globais da Lockton Re continuaram seu crescimento impressionante e geraram um crescimento de receita de 35% no ano anterior.

“Nosso modelo de negócios é diferenciado, pois realizamos um investimento contínuo em serviços, inovação e talentos, líderes do setor continuamos a oferecer o melhor crescimento e oportunidades de receita orgânica da classe para nossos funcionários”, conta Ron Lockton, presidente e CEO. “Nosso modelo de propriedade privada nos permite priorizar o que é realmente importante: nossos clientes e nossos funcionários, tornando a Lockton o melhor lugar para trabalhar e atender clientes”, complementa ele.

A visão geracional da Lockton sobre o negócio permite um ciclo de investimento mais longo que promove relacionamentos duradouros com nossos clientes e impulsionando um crescimento global sustentável.

“Nosso objetivo nunca foi ser a maior corretora, apenas a melhor. No entanto, quando grandes pessoas atendem nossos clientes de forma apaixonada e consistente e excedem as expetativas, o crescimento orgânico e a escala global significativa são inevitáveis”, continuou Lockton.

Outras áreas notáveis de investimento e aumento de capacidades incluem a contínua construção de competências fiscais, e propriedade intelectual dentro da prática de Responsabilidade por Transações da Lockton. A Lockton também fez investimentos significativos em práticas emergentes e especializadas, incluindo tecnologia, risco marinho e cibernético. A plataforma de análise proprietária da Lockton Resseguros, SAGE, recebeu uma patente no ano fiscal de 2024, destacando o compromisso da Lockton em fornecer serviços verdadeiramente diferenciados e inovadores aos seus clientes.

“Olhando para o futuro fiscal de 2025 e além, a Lockton continua bem-posicionada para cumprir seu legado de forte crescimento orgânico de receita. É importante ressaltar que a companhia mantém uma estrutura de capital conservadora que nos permitirá continuar investindo em nossos funcionários e em nossos clientes. Continuaremos a investir em talentos e a desenvolver o conjunto de capacidades e informações que oferecemos aos nossos clientes”, concluiu Lockton.

A cultura premiada da Lockton é reconhecida em todo o mundo, incluindo ser certificada como um ótimo lugar para trabalhar na Austrália e no México, sendo premiada com a mais alta honra pela b-heard no Reino Unido, e ser reconhecida entre os Melhores Lugares para Trabalhar em Seguros por 15 anos consecutivos e como Melhor Empresa Gerenciada dos EUA por quatro anos consecutivos, ganhando-lhe uma distinção de Gold Award.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 10 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes. Premiada pela revista Insurance Business como Melhor Empresa para Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, em 2022, a Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão pela Deloitte e pelo Wall Street Journal. Recentemente, a Forbes reconheceu a instituição como Melhor Empregador da América, nas categorias Grandes Empresas e Diversidade.

