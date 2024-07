MetLife impulsiona sustentabilidade com ação de coleta de lixo e plantio de árvores

Iniciativa global mobilizou colaboradores voluntários e impactou frequentadores da Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo – A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, reuniu, na última semana, cerca de 40 colaboradores voluntários para mais uma edição da MELP (MetLife Extraordinary Litter Pickup) no Brasil, iniciativa global que visa conscientizar a comunidade sobre a importância da conservação da biodiversidade e os impactos do lixo para o meio ambiente. Durante um dia, os participantes não só estiveram envolvidos na coleta e separação de resíduos deixados na Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, como também puderam aprender um pouco mais sobre a importância da separação correta dos materiais, os impactos do descarte errado ao meio ambiente, além de participarem do plantio de mudas nativas da região. Este ano, cerca de 26 quilos de material foram coletados pelos voluntários e serão destinados pela Route, ONG parceira nesta ação, a cooperativas de reciclagem.

O projeto MELP foi implementado pela MetLife Global em 2013 e, no Brasil, teve sua primeira realização em 2016. Desde então, a companhia tem direcionado esforços para, não só recolher os resíduos, mas também conscientizar os moradores das regiões afetadas com o descarte incorreto do lixo. Por isso, anualmente, a seguradora procura parcerias com associações e ONGs locais, que ajudem a impulsionar a ação também na comunidade.

“No Brasil, temos realizado anualmente inúmeras iniciativas de sustentabilidade, como a coleta de lixo, a reforma de casas de pessoas em vulnerabilidade social ou o plantio de árvores nativas em regiões que abastecem grandes centros urbanos. Acreditamos que promover ações como essas ajudam a gerar grandes impactos para a sociedade”, comenta Thiago Desidério, Gerente de Comunicação Corporativa da MetLife Brasil.

Atualmente, a MetLife apoia algumas ONGs e Associações que realizam projetos de impacto sustentável, social ou educativo e que envolvem inúmeros colaboradores voluntários. Em 2023, mais de 250 colaboradores participaram como voluntários em projetos como: Mentorias, Floresta MetLife, de plantio de árvores, MELP, de coleta de lixo ou Já É, de inclusão e mentorias para jovens negros e periféricos, entre outros. “Nossos projetos de voluntariado são um excelente momento não só de reflexão sobre o nosso propósito, mas de integração e troca de experiências, o que agrega muito ao nosso dia a dia, ao clima organizacional e à geração de conexões”, comenta Thiago Desidério, Gerente de Comunicação Corporativa da MetLife Brasil.