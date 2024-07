Insurtech Brasil 2024 termina com anúncio do novo edital do Sandbox pela Susep

Terminou nesta quarta-feira (03.07) o Insurtech Brasil 2024, um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador. Mais de 1.100 pessoas estiveram no Amcham Business Center, em São Paulo, para acompanhar quase 30 horas de conteúdo exclusivo, apresentado por cerca de 80 especialistas e representantes de algumas das empresas mais inovadoras do setor.Em sua 7ª edição, o encontro debateu temas relevantes como a distribuição digital de seguros, cyber insurance, Inteligência Artificial e Open Insurance. Também houve espaço para pautas além da tecnologia – como risco climático e o seguro de catástrofes naturais – e sobre tendências, como a subscrição do futuro e a nova era da jornada de pagamentos.

O Insurtech Brasil também contou mais uma vez com participação de representantes da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Nesta edição estiveram presentes a diretora Técnica, Júlia Lins – que participou da abertura e de um painel dedicado ao Sandbox – e Cristiano Cesário, coordenador-geral da Coordenação-Geral de Infraestrutura de Mercado, que esteve em um painel sobre o Sistema de Registro de Operações (SRO).

Júlia revelou que o novo edital do Sandbox Regulatório será lançado ainda em julho. “Desejamos, através do próprio Sandbox incentivar comportamentos por parte das seguradoras. Por isso, estamos trazendo duas temáticas que centralizam a estratégia do programa: a inovação tecnológica e a sustentabilidade”. Ela acrescentou que o edital passará a ter fluxo contínuo, permitindo que as empresas submetam projetos inovadores ao longo do tempo.

Entre os participantes, houve consenso quanto à importância do encontro para o desenvolvimento do mercado segurador. “Estar em um dos principais eventos de inovação e tecnologia em seguros do país é uma grande oportunidade de reforçar nossa proximidade com o segmento e direcionar, com nossa expertise, temas fundamentais para o futuro do mercado como, por exemplo, o impacto de dados de crédito na era do seguro digital e como mitigar fraudes em processos de reembolso em seguros de saúde”, disse Roberto Ciccone, CRO e Vice-Presidente Comercial da TransUnion Brasil.

Quem também aprovou o encontro foi Aldo Pires, CEO da .add. “O evento foi incrível, com presença massiva da comunidade. A abertura trouxe palestrantes, temas e dados relevantes. Estou extremamente feliz com o grande público que conferiu a minha palestra sobre Design de Serviços em Seguros. Sala cheia e pessoas engajadas em colocar a inovação em prática para mudar o futuro deste mercado”.

“O evento foi excelente para compreender as inovações mais recentes no mercado de seguros e trazer o que vemos de oportunidades, além de ser um ambiente propício para conectar com potenciais clientes e diversos agentes do mercado de seguros, ampliando nossa rede e abrindo portas para futuras parcerias estratégicas”, concluiu Renan Magri, Chief Strategy Officer (CSO) da 180 Seguros.

A 7ª edição do Insurtech Brasil contou com apoio da TransUnion, Vindi, CSD BR, Sompo Seguros, .add, Guy Carpenter, FF Seguros, Conversu, Lina, Sensedia, Split Risk, Lefosse, Alper, Evertec + Sinqia, 180 Seguros, Guru Spoc, Pier, Suthub, Guidewire, Capgemini, Poupz, Izzidata e Smash Gift Cards.

O Insurtech Brasil é considerado um dos principais eventos de tecnologia e inovação para o mercado segurador. Pioneiro em sua proposta, visa contribuir no desenvolvimento desse ecossistema através da oferta de insumos para a inovação e da expansão da indústria de seguros, atraindo a participação também de fintechs, varejistas e big techs. Em sua 7ª edição, deve reunir executivos e representantes de seguradoras, insurtechs, empresas de tecnologia, reguladores, além de distribuidores do varejo, bancos e do meio digital. Para saber mais, basta acessar https://insurtechbrasil.com/.