Bradesco Saúde reforça campanha “Quero Mais Saúde”

Pílulas destacam os diferenciais da seguradora, ao som de sucesso de Rita Lee – Como desdobramento de sua campanha publicitária “Quero Mais Saúde”, a Bradesco Saúde veicula quatro filmes de 15 segundos na TV, a partir do dia 4 de julho. Cada vídeo destaca um diferencial da seguradora: planos adequados para cada tipo de empresa, atendimento médico de qualidade, rede qualificada e presença nacional, além de importância da saúde dos funcionários. As pílulas – com veiculações também em rádio e redes sociais – têm como trilha sonora o sucesso “Saúde”, da cantora Rita Lee.

“Nesta nova etapa, a campanha reforça para as empresas como um plano com a qualidade da Bradesco Saúde contribui para que elas possam cuidar do que é mais importante, que é a saúde de seus colaboradores. Cada pílula evidencia um desses diferenciais”, ressalta Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente de marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Assinada pela AlmapBBDO, a campanha tem produção da Saigon, com participações da produtora Cabaret, no tratamento dos áudios, e da agência Suba, responsável pela trilha sonora.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,8 milhões de beneficiários, e presente em mais de 1,3 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por cerca de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3 mil hospitais e mais de 10 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais.