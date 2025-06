Susep debate nova legislação e panorama do setor no Conexão Futuro Seguro

Evento teve como tema central “Nova Legislação, Novos Operadores e Impactos para o Setor de Seguros”

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), representada pelo superintendente Alessandro Octaviani e pelos Diretores Carlos Queiroz e Jessica Bastos, participou ontem (11) do evento Conexão Futuro Seguro 2025.

O encontro, organizado pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) em parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS), reuniu autoridades e executivos do setor para debater o tema central “Nova Legislação, Novos Operadores e Impactos para o Setor de Seguros”.

O Superintendente Alessandro Octaviani participou de painel sobre os Desafios de um Setor em Transformação, ao lado do presidente do Sincor-SP, Boris Ber, e do Presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira.

Já o Diretor Carlos Queiroz, integrou o debate sobre Proteção Patrimonial Mutualista (Lei Complementar 213/2025), juntamente com Alexandre Leal, Diretor Técnico da CNseg), e Augusto Coelho, assessor da ENS, como mediador.

Por fim, a Diretora Jessica Bastos participou da mesa sobre a Nova Lei do Contrato de Seguros (Lei 15.040/2024) e seus possíveis impactos no setor. Os demais debatedores foram Ernesto Tzirulnik, Presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro (IBDS); e Glauce Carvalhal, Diretora Jurídica da CNseg.

Foto: Alessandro Octaviani, superintendente da Susep