Latin Re agora licenciada para operar no Peru

A Latin Re, referência no mercado de (res)seguros na América Latina, celebra mais um marco em sua trajetória ao se tornar a primeira corretora de resseguros brasileira licenciada para operar no Peru. A licença foi formalizada pela Superintendência de Banca, Seguros e AFP (SBS), órgão regulador do país.

Felipe Aragão, fundador e CCO da Latin Re, e David Lozano, Chief Business Officer (CBO), estiveram em Lima para anunciar o início das operações. A expansão reflete o compromisso da empresa em conectar a América Latina ao mercado global de resseguros. “Seguindo nosso propósito de unir a América Latina ao mundo, estamos entusiasmados em trazer nossa expertise ao mercado peruano e contribuir para o desenvolvimento do setor na região”, destaca Aragão.

Com ampla experiência e atuação consolidada na América Latina, a Latin Re busca fortalecer sua presença no mercado peruano, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas para atender às demandas locais.

A obtenção dessa licença representa um passo estratégico na expansão regional da Latin Re, consolidando sua posição como uma das principais empresas do setor de resseguros na América Latina.

Foto: David Lozano e Felipe Aragão