Pedro Bial volta às telas em nova campanha da Bradesco Vida e Previdência

Jornalista e apresentador destaca a importância de se contar com um Plano de Previdência que “nunca sai de moda”

Confira o filme aqui: https://youtu.be/CXsTr5kX0gA?si=ik5sEBcxSboDyu3a

Pedro Bial volta a estrelar campanha da Bradesco Vida e Previdência em 2024. Dessa vez, o jornalista e apresentador emprestou a sua irreverência ao mostrar as diferentes tendências que já foram sucessos num passado nem tão distante assim. No filme, Bial faz uma brincadeira, ao passar pela história da moda, com o mullet – corte de cabelo popular nos anos 80 e 90 – ombreiras, calça saruel e os ‘Grillz’, famosos dentes de ouro popularizados pelos rappers norte-americanos.

A campanha mostra as tendências que vão e voltam, mas na hora de se contar com um Plano de Previdência para garantir o futuro da sua família, é sempre importante contar com uma empresa como a Bradesco Vida e Previdência pois, segundo o próprio Bial diz, “Cuidar do seu futuro nunca sai de moda!”.

Para Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, mostrar que a importância da proteção oferecida pela companhia vai além das tendências, que na maioria das vezes, são pendulares. “Trabalhamos com produtos e serviços que são relevantes aos nossos consumidores, em todas as fases da vida. Nos Planos de Previdência Privada, por exemplo, temos um amplo portfólio que atende as principais necessidades”, destaca o executivo.

Bial ainda faz uma brincadeira no fim do vídeo, ao questionar a volta do uso da pochete, item sempre questionado pelos principais especialistas em estilo. O projeto foi gravado no último mês em São Paulo e será apresentado em TVs abertas e canais por assinatura, redes sociais, OOH e impressos. Todo o processo criativo é assinado pela AlmapBBDO.

Ficha Técnica

Agência: AlmapBBDO

Anunciante: Bradesco Vida e Previdência

Título: Moda

Produto: Institucional

Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu

CCO: Luiz Sanches e Pernil

Diretores de Criação: Daniel Chagas Martins e Daniell Rezende

Criação: Bruno Antunes e Rodolfo Garcia

Produção Audiovisual: Diego Villas Bôas, Charles Nobili e Vanuza Passos.

Atendimento: Maysa Oliveira, Daniela Teixeira, Yohanna Maia, Camila Reis, Gabriela Leal, Karina Cabral, Marina Nascimento, Gabriella Faria.

Community Manager: Nayara Carvalho

CSO: João Gabriel Fernandes

Planejamento: Rafael de Andrade, Bruna Trevizan Pinge e Lucas Carvalho de Souza

CDMO: Rafaela Alves

Mídia: Mel Carvalho, Ana Carolina Campos, Diego Bonatti, Leonardo Montuori, Fernanda Mariano, Milena Hellen dos Santos, Beatriz Tavares, Tom Martins e Beatriz Lima.

Art Buyer: Tereza Setti, Stephanie Biekarck

Produção executiva: Notorious

Fotografia: Maurício Nahas

Agente: Fernando Machado

Coordenadora de Produção: Nana Rodrigues

Produtor Gráfico: José Roberto

Coordenação Produção Gráfica: Rose Ribeiro

Arte Final: Triple A

Revisão: Eliana Pavan

Talent Management: House Entertainment

Celebridade: Pedro Bial

Produtora: Paranoid

Direção de Cena: Luis Mermet

Produção Executiva: Marcel Weckx e Luiz Armesto

Atendimento produtora: Karina Vallesi e Fernanda Sousa

Pesquisa Criativa: Bruno Mota, Cauê Teles e Isabel Azevedo

Coordenação de Produção: Fernanda Hernandez

Assistente de Coordenação: Camila Aureliano, Dulce Fernandes e Juliana Romano

Diretor de Fotografia: Will Etcheberehe

1 AD: Fred Tariki

2 AD: Isa Giulia Costa

Diretor de Produção: Roberto Bellezia

Diretora de Arte: Ana Henriques

Figurinista: Andre Braune

Produtora de elenco: Mariana Carneiro

Coordenação de Pós: Layssa Pascher

Assistente de Coordenação: Igor Luis

Assistentes de Pós: Kaio Shot e Felipe Franco

Montador: Filipe Rodrigues

Finalizadores: Cris Caffaro e Driano Torres

Pós-produção/Finalização: Diego Morone

Color Grade: Bleach

Produtora Áudio: Cabaret

Produção Musical: Bruno Guanabara

Compositor: André Henrique

Mixagem: Gab Scatolin

Finalização: Mauro Kuschnir, Rafa Laurenti, Cyro Neto

Atendimento: Ingrid Lopes, Fernanda Crespo e Barbara Russiano

Coordenação: Chandra Lima, Mavi Capelasso, Leonardo Vieira e Débora Mello

Locutor: Pedro Bial

Aprovação Do Cliente: Alexandre Nogueira, Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Carla Zavarize e Adriana De Alcântara Pacheco.