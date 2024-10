Junto Seguros lança site com foco em inovação e experiência do usuário

Novo portal da seguradora traz layout responsivo, maior flexibilidade para corretores e reforça a credibilidade da marca – A Junto Seguros, referência no mercado de seguros, está com um novo site oficial no ar, projetado para oferecer uma experiência diferenciada aos seus usuários, alinhada

ao reposicionamento estratégico da marca. A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de consolidar ainda mais a presença da Junto Seguros no mercado e reforçar sua credibilidade por meio de uma comunicação clara e acessível.

O site foi desenvolvido com design que oferece flexibilidade, permitindo à Junto Seguros otimizar a performance para atrair mais corretores e aumentar o tráfego orgânico. “Ao lançarmos o novo site da Junto Seguros, estamos não apenas aprimorando a experiência do usuário, mas também fortalecendo nossa posição em um mercado de seguros cada vez mais competitivo e dinâmico. A comunicação clara e acessível é essencial para transmitir confiança e credibilidade aos nossos parceiros e clientes, especialmente em um setor no qual a informação precisa e a transparência são fundamentais”, diz Andreia Pedretti, superintendente de Marketing da Junto Seguros.

Nova Experiência

Para os parceiros e clientes da Junto Seguros, o novo portal possui layout responsivo que se adapta perfeitamente a dispositivos móveis. Este aprimoramento é fundamental, considerando o perfil diversificado de corretores que utilizam a plataforma. Com uma interface amigável, o site reforça a credibilidade da Junto Seguros ao adotar uma linguagem simples e didática.

Entre as novas funcionalidades, destacam-se formulários interativos para cadastro de corretores, além de páginas dedicadas a tipos específicos de seguros, como Seguro

Garantia e Fiança Locatícia. Ao navegar pelas páginas da Junto, há recursos exclusivos, com informações detalhadas e ferramentas de suporte, como FAQs e uma política que assegura a privacidade dos usuários.

Segurança e Performance

Para garantir um ambiente seguro e confiável, a Junto Seguros investiu na contratação de uma licença adicional do firewall WAF Sucuri e na expansão das especificações da VPS, assegurando as melhores práticas de segurança e proteção de dados.

Futuro e Inovação

“O lançamento do novo site é apenas o começo de uma jornada contínua de aprimoramentos. A empresa continuará avançando com novas atualizações e desenvolvimentos para se manter à frente no mercado, inovando e esclarecendo parceiros sobre novas oportunidades de negócios”, afirma a superintendente.

Identidade visual

A mudança do site faz parte do novo projeto de identidade visual da marca. Após realizar um estudo de branding, a Junto Seguros fez mudanças importantes na

logomarca, tagline e paleta de cores, alinhadas aos valores e objetivos da empresa. Pedretti ressalta a importância desse processo de renovação, que manteve o DNA da empresa ao colocar novos elementos. “Optamos por uma abordagem que conservou a essência da nossa identidade visual, ao mesmo tempo que trouxe um viés disruptivo”, afirma. “As formas e letras tradicionais foram mantidas, realçando diferenciais como o foco no cliente. A nossa cultura de serviços é muito importante, por isso a tagline Fazemos a diferença foi escolhida”, destaca.

Sobre a Junto Seguros – https://www.juntoseguros.com

Com mais de 30 anos de história, a Junto Seguros é pioneira em Seguro Garantia no Brasil e a primeira seguradora emitir a apólice digital. Foi reconhecida pelo IT Fórum na 23ª edição do prêmio como “As 100 + Inovadoras no Uso de TI”, figurando no 14º lugar do ranking, pelo segundo ano consecutivo, em 2024.

A Junto Seguros valoriza a diversidade, a inclusão e a equidade de gênero em todas as suas operações. Desde 2019 é certificada pelo Great Place To Work® e, em 2024,

também passou a fazer parte do Ranking Mulher do GPTW.

Especializada em soluções de Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a empresa atende mais de 70 mil empresas, oferecendo soluções eficientes, simples e digitais. A empresa busca, constantemente, a inovação em seus processos e produtos, usando a tecnologia para simplificar operações e proporcionar a melhor experiência a seus clientes e parceiros.

Foto: Andreia Pedretti, superintendente de Marketing da Junto Seguros.