Levantamento da Bradesco Saúde aponta a vacina meningocócica ACWY como a mais solicitada entre os viajantes

Em 2024, mais de 43 mil doses de vacinas contra a gripe já foram aplicadas em campanha voltada às empresas – A vacinação continua sendo uma das ferramentas mais eficazes na prevenção de doenças e na promoção da saúde global. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que as vacinas tenham salvado aproximadamente 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos. Em alusão ao Dia Nacional da Vacinação, comemorado em 17 de outubro, a Bradesco Saúde realizou um levantamento exclusivo para identificar as vacinas mais procuradas entre seus beneficiários, incluindo os participantes do programa Juntos pela Saúde e os segurados Bradesco Saúde Concierge.

A campanha de vacinação contra a gripe, tradicionalmente realizada nos meses que antecedem o inverno, destacou-se como a mais requisitada pelas empresas. Em 2024, no acumulado até o mês de agosto, foram aplicadas 43.800 doses dessa vacina, que protege contra diferentes cepas do vírus influenza e é renovada anualmente para garantir sua eficácia. “As campanhas de vacinação são realizadas anualmente para ajudar as empresas a protegerem seus funcionários. Como a proteção da vacina da gripe começa a diminuir cerca de 10 meses após a aplicação, é fundamental repetir a imunização todos os anos. Trata-se de uma medida que beneficia a todos”, afirma Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.

No que diz respeito às vacinas exigidas para viagens, a Meningocócica ACWY foi a mais solicitada, representando 26% dos pedidos, seguida pela vacina contra a Febre Amarela (16%), Hepatite A+B (14%) e a DTPA + VIP (13%), que previne difteria, tétano, coqueluche e poliomielite. Essas vacinas são parte do programa Bradesco Saúde Concierge, um serviço exclusivo que oferece comodidade e flexibilidade aos beneficiários, com opções de aplicação em domicílio ou em unidades habilitadas próximas.

Esses números reforçam o compromisso da Bradesco Saúde com a promoção de iniciativas preventivas e a saúde integral de seus segurados, oferecendo suporte e serviços personalizados que atendem às necessidades de diferentes perfis de clientes, desde a rotina empresarial até exigências específicas para viagens.

Foto: Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde