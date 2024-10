Contagem regressiva para o maior evento online de inovação para corretores de seguros do Brasil

Há uma semana do início do INSUMMIT24 já são mais de 4 mil inscritos, cerca de 80% corretores e 15% seguradores – Idealizado pela Segbox, uma das principais agências do país de inovação digital para o mercado de seguros, acontece nos próximos dias 23 e 24 de outubro o INSUMMIT 24 – Insurance Innovation Summit, evento online com mais de 40 palestras sobre temas como Transformação Digital, Produtividade, Marketing Digital, Comunicação, Experiência do Cliente, Diversidade, Crescimento, Inovação e Bem-Estar.

Entre os palestrantes estão Carlos Alberto Barros e Alex Frederico Dias, da Darwin Seguros; Rafael Cló e Bernardo Ribeiro, da Azos; Eduardo Grillo, da Suhai Seguradora; Emir Zanatto, da TEx; Marcos Kobayashi e Dennis Milan, da Tokio Marine Seguradora; Karine Brandão, Bruno Porte e Arthur Mitke, da AXA no Brasil; Solange Zaquem e Fernando Morad, da SulAmérica; Lyssia Chieppe, da Maxpar; Priscila Figueiredo, da Escola de Negócios e Seguros (ENS); Taylane Thomaz, da Segbox; Marcos Roque Villa, da Segfy; Rogerio Herzog e Rafael Boldo, da Porto; Marcio Batistuti e Waldemir Fiorio Jr., da MAG, entre muitos outros especialistas de renome.

“Reunimos um time de craques para proporcionar aos participantes um conhecimento de alto nível, com mais de 40 horas ininterruptas de conteúdo. Nosso objetivo é capacitar os corretores de seguros, atualizando sobre tendências do mercado e em como utilizar as novas ferramentas tecnológicas, aumentando a sua eficiência e competividade, aprimorando o atendimento ao seu cliente. O INSUMMIT 24 é um espaço para fomentar o avanço tecnológico e estratégico no setor de seguros. Nossa expectativa é que até a semana que vem juntem-se a nós mais 6 mil participantes”, declara João Arthur Baeta Neves, CEO da Segbox.

Para saber da programação completa e garantir a sua vaga no evento, acesse o site: https://insummit.segbox.com/. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas.

Sobre a Segbox |

A Segbox é uma agência 100% online atuando única e diretamente no mercado de seguros, resultando em maior reconhecimento das necessidades do corretor, seguradora, insurtechs e do comportamento do cliente. Tenta imaginar quantas milhares de pessoas estão pesquisando por seguros neste exato momento? Você não precisa ser um especialista em marketing digital para aparecer na internet. Nossa equipe executará todas as ações necessárias de acordo com o plano que você escolher.