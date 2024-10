E4 Soluções prestigia Seguros Unimed no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

A assessoria e consultoria E4 Soluções marcou presença no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, no Rio de Janeiro, fortalecendo a parceria com a Seguros Unimed. Eduardo Souza, diretor Comercial, Ulisses Brito, diretor Operacional, e Douglas Mota, gerente Comercial, participaram ativamente das plenárias e estiveram no estande da companhia durante os três dias de evento, de 10 a 12 de outubro, realizando networking com parceiros de negócios, conversando com corretores e executivos da seguradora.

“A companhia se estrutura cada vez mais para entregar aos corretores e às assessorias as melhores ferramentas, materiais, conhecimento, atendimento, o que nos permite continuar evoluindo no mercado. O canal assessoria tem produzido excelentes resultados, funciona muito bem como um braço qualificador do corretor. Na Bahia, desenvolvemos uma relação de longa data com a E4 Soluções que comercializa nossos produtos há bastante tempo. Estamos muito satisfeitos com a parceria. Acredito que, para o próximo ano, ainda vamos colher mais frutos”, aposta Rodrigo Aguiar, superintendente de Saúde e Odonto da Seguros Unimed.

Fábio Topal, superintendente Comercial Susep da seguradora, lembra que a companhia diversificou seu portfólio e investiu fortemente em sistemas para apoiar os corretores e parceiros. “Nos preparamos para aumentar nossa participação no mercado de seguros no Brasil. Entendemos que as assessorias são fundamentais neste novo momento em que buscamos o crescimento de forma rápida, consistente e permanente. A parceria com a E4 vem ao encontro desse novo conceito. É uma empresa de renome no mercado baiano, que é estratégico para nós. Pretendemos expandir nossa atuação no Estado e, com certeza, a E4 nos ajudará muito nessa missão”.

A E4 Soluções atua há 12 anos com a Seguros Unimed comercializando os produtos de Saúde, Odonto, Vida, Previdência Privada e de Ramos Elementares. “Temos um diferencial muito significativo para o corretor que é o fato de conhecermos a fundo a companhia, nos relacionarmos com os principais executivos e possuirmos um bom trânsito dentro da seguradora”, destaca o diretor de Operações, Ulisses Brito.

O executivo reforça que o corretor é o principal parceiro da empresa. “Não realizamos venda direta. Nossa distribuição é toda feita pelo canal corretor. Oferecemos a ele o suporte necessário, desde o atendimento, cotações, o apoiamos nas tratativas relacionadas às peculiaridades de cada produto. Nossa equipe é bastante experiente e qualificada. Para o corretor que deseja ingressar no segmento e operar com a Seguros Unimed somos a melhor solução”, garante.

Sobre a E4 – A empresa foi fundada em Salvador (BA) em 2012, por executivos com mais de 25 anos de experiência no mercado, tendo passagens por grandes seguradoras e operadoras de saúde do País. Surgiu da necessidade exigida pelo mercado baiano de apoiar as operações de comercialização de seguros e benefícios. Atualmente, é uma das maiores assessorias do Nordeste e atua em todos os Estados da região, com exceção do Ceará. Recentemente, chegou ao Sudeste, começando a operação por Minas Gerais. Atende 1.800 corretores e administra aproximadamente 60 mil vidas.