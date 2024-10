Aon é Patrocinadora do 45º Congresso Brasileiro de Previdência Privada

Aon plc (NYSE: AON), empresa líder global em serviços profissionais, patrocina, entre os dias 16 e 18 de outubro, o 45º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, evento realizado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) no Expo Transamérica, em São Paulo. Considerada a maior convenção de Previdência Complementar Fechada do mundo, o congresso deve reunir cerca de 1.200 participantes. Será uma oportunidade para profissionais, especialistas e líderes nacionais e internacionais debaterem o atual cenário do mercado, as inovações na área de Previdência e o futuro do setor.

Patrocinadora Ouro do Congresso em 2023, a Aon se posicionou como uma parceira estratégica no mercado de previdência. Em 2024, além de fortalecer sua presença na área, a empresa apresentará novos produtos e soluções de Wealth, alinhadas às necessidades atuais das organizações e sua força de trabalho.

“O bem-estar financeiro é uma prioridade crescente para as empresas que buscam competitividade e longevidade, pois estão intrinsecamente ligados à saúde emocional e à produtividade dos colaboradores. Neste contexto, é importante oferecer benefícios personalizados que atendam as necessidades da força de trabalho e impactem positivamente seu entorno, garantindo um suporte abrangente e eficaz”, afirma Harenton Ribeiro, Vice Presidente de Wealth da Aon no Brasil.

Durante o evento, a Aon também promoverá interações dinâmicas em seu estande, incluindo um quiz interativo que permitirá aos participantes testar seus conhecimentos sobre Wealth e Previdência. A equipe de especialistas da empresa estará disponível para consultas sobre soluções de gestão de ativos, previdência complementar, governança e investimentos, oferecendo uma abordagem integral de suas soluções.

