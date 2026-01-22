Junto Seguros atinge marco histórico de R$ 1 bilhão em prêmio direto de Seguro Garantia

Companhia registra crescimento de 26% em 2025 e ultrapassa 2 milhões de apólices emitidas em três décadas de atuação – A Junto Seguros alcançou em 2025 um marco inédito em sua trajetória: ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em prêmio direto de Seguro Garantia, representando um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. O resultado consolida a posição da companhia como referência de mercado no segmento e reforça o papel estratégico das soluções de garantia no desenvolvimento econômico brasileiro.

O desempenho da seguradora acompanha o momento positivo do setor, que segue em trajetória de crescimento sustentado. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o mercado de Seguro Garantia movimentou cifras expressivas em 2025, demonstrando a relevância crescente do produto para a economia nacional.

Além da marca bilionária, a Junto Seguros também atingiu outro marco histórico em 2025: ultrapassou 2 milhões de apólices emitidas ao longo de sua história, atendendo mais de 80 mil empresas de diversos portes e segmentos. Os números refletem a capilaridade da operação e a capacidade da companhia de atender desde pequenos negócios até grandes corporações.

“Atingir R$ 1 bilhão em prêmio direto é o reconhecimento da confiança que conquistamos junto ao mercado, aos nossos parceiros e clientes. Esse resultado só foi possível graças à dedicação dos nossos colaboradores e ao investimento constante em tecnologia, inovação e relacionamento. Estamos construindo uma história de crescimento sustentável e contribuindo ativamente para o desenvolvimento do país”, afirma Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros.

O executivo destaca, ainda, que o marco histórico acontece no mesmo ano em que a companhia completa três décadas desde a emissão de sua primeira apólice de Seguro Garantia. “São 30 anos de pioneirismo, evolução e compromisso com o mercado. Ao longo desse trajetória, tivemos a capacidade de se transformar, mantendo a simplicidade e segurança, e nos tornamos referência nacional, sempre mantendo os valores de ética, transparência e inovação que nos guiaram desde o início.”

Com a solidez dos resultados conquistados no ano passado, a Junto Seguros projeta um 2026 de continuidade no crescimento e de novas iniciativas para ampliar sua atuação. A estratégia contempla expansão geográfica, fortalecimento das parcerias com corretores e assessorias, além de novos produtos.

Sobre a Junto Seguros

Com mais de 30 anos de experiência, a Junto Seguros se consolida como referência em soluções de garantia para empresas de diversos tamanhos e segmentos. Especialista em Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a Companhia já atendeu mais de 80 mil empresas e acumula mais de 2 milhões de apólices emitidas no período.

Pioneira no Brasil ao emitir a primeira apólice digital de Seguro Garantia, a Junto Seguros é reconhecida por sua governança corporativa alinhada aos mais elevados padrões de ética e transparência. Aliando sua atuação à valorização de pessoas e à inovação, recentemente, a seguradora alcançou a 10ª posição entre as 100 empresas Mais Inovadoras no Uso de TI, do IT Fórum, marcando o terceiro ano consecutivo na lista. No ano anterior, foi reconhecida entre as cinco líderes em inovação no setor de saúde e seguros pelo Prêmio Valor Inovação.

Comprometida com diversidade, inclusão e equidade de gênero, a empresa conquistou, pela sétima vez, o selo Great Place To Work® e integra o Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Instituições Financeiras Seguradoras, eleita a 3ª melhor seguradora para se trabalhar no Brasil em 2025.

A empresa reforça o seu comprometimento contínuo de transformação e crescimento de diferentes setores empresariais, garantindo negócios que movem o país.

Foto: Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros.