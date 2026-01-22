UCS abre calendário 2026 com encontro especial com Rivaldo Leite

O 1º encontro Trocando Ideias (TI) de 2026, promovido pela União dos Corretores de Seguros (UCS), terá como convidado especial Rivaldo Leite, executivo que encerra um ciclo histórico à frente da Porto Seguro. O evento acontece no dia 28 de janeiro (quarta-feira), a partir das 19h, e traz como tema “Uma história sem fim. Rivaldo Leite”.

Com uma trajetória marcada por inovação, liderança e forte proximidade com o canal corretor, Rivaldo Leite deixou o cargo de CEO da Porto Seguro ao final de 2025. A partir de 1º de janeiro de 2026, Patrícia Chacon assumiu como CEO da vertical Porto Seguro, sucedendo Rivaldo, que permanecerá na companhia como Consultor Estratégico, além de ser responsável pela operação do Uruguai e atuar como membro do Conselho da Seguradora.

Durante o encontro, Rivaldo Leite fará um balanço de sua trajetória no Grupo Porto, compartilhará aprendizados ao longo dos anos e refletirá sobre o futuro do mercado de seguros, da liderança executiva e do papel estratégico do corretor em um setor em constante transformação.

“O TI UCS de janeiro tem um significado especial. Abrimos 2026 com um encontro que celebra história, legado e visão de futuro. Rivaldo Leite é um dos executivos mais respeitados do mercado segurador, e sua relação com os corretores sempre foi marcada por diálogo, transparência e construção conjunta”, destaca Augusto Esteves, presidente da UCS. “Será um momento de inspiração, troca de experiências e reconhecimento a uma trajetória que continua, agora sob novas perspectivas.”

O evento é aberto a corretores de seguros e profissionais do setor, associados ou não à UCS, reforçando o propósito do Trocando Ideias de promover encontros próximos, relevantes e estratégicos para o mercado.

Serviço:

1º TI 2026 – UCS recebe Rivaldo Leite

Data: 28 de janeiro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker, 1785 – Planalto Paulista, São Paulo – SP Custo: R$ 84,90 por pessoa (rodízio de pizzas e grelhados; bebidas à parte)

Inscrições: secretaria@uniaodecorretores.com.br