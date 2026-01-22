Allianz registra aumento recorde no valor da marca em 2026, segundo o relatório Brand Finance

Allianz é novamente a marca nº 1 no setor de Seguros e Gestão de Ativos, com resultados recordes e o maior crescimento anual em valor de marca, com aumento de 22%.

Allianz subiu quatro posições, alcançando o 21º lugar globalmente.

Após um aumento de 20% no valor da marca no ranking Best Global Brands 2025 da Interbrand, a Allianz demonstra um forte impulso nas avaliações de marcas globais mais renomadas.

A Allianz alcançou seu melhor desempenho no relatório Brand Finance Global 500, aumentando o valor da marca em 22%, para US$ 60,7 bilhões. Esse crescimento elevou a Allianz para o 21º lugar, subindo quatro posições em relação ao ano passado. Mais uma vez, a marca é a nº 1 no setor global de Seguros e Gestão de Ativos.

Após o aumento de 20% no valor da marca no ranking Best Global Brands da Interbrand, no ano passado, a Allianz comprova o forte impulso como empresa e marca. Além do sólido desempenho financeiro do grupo, em especial o crescimento contínuo nos segmentos globais de Seguros Patrimoniais e de Responsabilidade Civil e Gestão de Ativos, a companhia fortalece a marca em mercados estratégicos e em crescimento.

Dorothee Mathieu, diretora global de Marca, Parcerias e Patrocínios da Allianz afirma que “o melhor dos rankings globais é que nos beneficiamos da nossa força global. Nossa marca em 70 mercados é verdadeiramente inestimável, principalmente no momento atual. À medida que expandimos nossas ações em diferentes países, ela se fortalece ainda mais. Juntamente com os excelentes resultados financeiros e a equipe global da Allianz, impulsionamos o nosso sucesso.”

Sobre o Grupo Allianz

O Grupo Allianz é uma das principais seguradoras e gestora de ativos do mundo, atendendo clientes corporativos e de varejo em mais de 70 países. Os clientes da Allianz se beneficiam de uma ampla gama de serviços de seguros pessoais e corporativos, que vão de seguros de propriedade, vida e saúde, aos serviços de assistência, ao seguro de crédito e de negócios globais. A Allianz é um dos maiores investidores do mundo, gerindo cerca de 749 bilhões de euros* em nome de seus clientes. Além disso, nossos gestores de ativos PIMCO e Allianz Global Investors administram mais 1,8 trilhão de euros* ativos de terceiros. Graças à nossa integração sistemática de critérios ecológicos e sociais em nossos processos de negócios e decisões de investimentos, nós estamos entre os líderes do setor de seguros no Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Em 2024, mais de 156.000 colaboradores obtiveram receitas totais de 179,8 bilhões de euros e um lucro operacional de 16 bilhões de euros para o Grupo.