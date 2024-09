Junto Seguros anuncia novo diretor de Pessoas & Cultura

Daniel Pavelec assume o cargo para contribuir com a consolidação de área estratégica para o negócio – A Junto Seguros anuncia a chegada de Daniel Pavelec para ocupar a posição de Diretor de Pessoas & Cultura. Formado em Ciência da Computação, MBA em Administração-FGV e Mestrado pela PUC/PR, Pavelec traz consigo uma trajetória de mais de 25 anos de experiência em empresas líderes em seus segmentos como Banco BMG, Grupo Boticário, Capgemini, Banco HSBC e HSBC Seguros (Brasil e México).

“Encontrei aqui na Junto Seguros uma agenda genuinamente prioritária para Pessoas, Tecnologia e Transformação. Acredito que essa combinação é a chave para seguirmos em frente no desenvolvimento de um ambiente de trabalho dinâmico, seguro e inclusivo, que não só atenderá aos nossos desafios de negócio, mas também nos tornará a melhor seguradora para se trabalhar”, ressaltou Pavelec.

O executivo será responsável por conduzir a Estratégia de Pessoas, fortalecendo a Cultura Junto Seguros para seus 350 colaboradores. Segundo o CEO, Roque de Holanda Melo, “Daniel possui todas as credenciais para auxiliar a empresa no processo de transformação cultural, bem como em dar continuidade ao trabalho de consolidação de um ambiente acolhedor, inclusivo, inspirador e motivador para se trabalhar.”

Sobre a Junto Seguros – https://www.juntoseguros.com

Com mais de 30 anos de história, a Junto Seguros é pioneira em Seguro Garantia no Brasil e a primeira seguradora a emitir apólice digital. Foi reconhecida pelo IT Fórum na 23ª edição do prêmio como “As 100 + Inovadoras no Uso de TI”, figurando no 14º lugar do ranking, pelo segundo ano consecutivo, em 2024.

A Junto Seguros valoriza a diversidade, a inclusão e a equidade de gênero em todas as suas operações. Desde 2019 é certificada pelo Great Place To Work® e, em 2024, também passou a fazer parte do Ranking Mulher do GPTW.

Especializada em soluções de Seguro Garantia e Fiança Locatícia, a empresa atende mais de 70 mil empresas, oferecendo soluções eficientes, simples e digitais. A empresa busca, constantemente, a inovação em seus processos e produtos, usando a tecnologia para simplificar operações e proporcionar a melhor experiência a seus clientes e parceiros.