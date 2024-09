Akad avança com programa de seguros para terceirizados

Serviço unifica apólices de prestadores de serviços terceirizados, facilitando a gestão de risco das empresas – A Akad Seguros confirma que chega a este mês de setembro registrando um crescimento de 200% no número de apólices emitidas em seu Seguros para Risco e Gestão de Prestadores Terceirizados em relação ao mesmo período do ano passado. Conhecido no mercado como OCIP (Owner Controlled Insurance Program), ou Programa de Seguro Controlado pelo Proprietário, o serviço possibilita que empresas centralizem em uma única apólice todos os seguros contratados por prestadores de serviços, sejam eles terceirizados ou parceiros da cadeia de suprimentos.

No lugar de adquirir uma apólice para cada prestador de serviço terceirizado, as empresas podem customizar pacotes de proteção para todos os trabalhadores, unificando diferentes atividades e escopos de trabalho em uma única apólice voltada para cobrir danos materiais ou corporais que atinjam o patrimônio do estipulante. “Desenvolvemos um serviço acessível que facilita a gestão das apólices de empresas que operam com diversos prestadores de serviços”, explica Caroline Santos, gestora de subscrição de Responsabilidade Civil Geral (RCG) da Akad.

Ainda de acordo com a executiva, a proteção automática para danos materiais e pessoais vale mesmo quando o serviço é realizado por apenas um dia ou algumas horas. “É uma ferramenta de gestão de risco moderna, que padroniza e simplifica as coberturas, limites, franquias, custos e vigência para cada prestador de serviço”, destaca a gestora.

Caroline Santos revela ainda que a Akad tem contado com o apoio de corretores e assessorias de todo o Brasil para intensificar a oferta do produto, já que a exposição de riscos nesse segmento vem aumentando. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que 80% das empresas brasileiras utilizam a terceirização em pelo menos um setor ou atividade. Em setores como mineração, segurança patrimonial e serviço de limpeza e conservação, os terceirizados já respondem por mais de 75% da força de trabalho.

“É comum encontrar empresas que acabam expostas por não possuírem informações satisfatórias sobre quais terceirizados possuem seguro e quais são as coberturas”, esclarece a gestora da Akad. “O OCIP padroniza as coberturas e resolve esse problema de administração, gerando economia de escala e valorizando o tempo do gestor”, afirma.

A executiva da Akad esclarece que a gestão simplificada e centralizada das apólices também beneficia os corretores de seguro. “A forma de contratação é simplificada e dispensa o preenchimento do tradicional questionário de aceitação de risco”, explica Santos. De acordo com a gestora, basta enviar uma planilha com apenas 5 informações: razão social, CNPJ, escopo de trabalho do prestador, valor do contrato e número de prestadores para que seja possível iniciar a análise de risco e apresentação de proposta.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.