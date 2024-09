Como o Open Finance e o Open Insurance estão colocando os clientes no centro das decisões?

A personalização tem o potencial de aumentar a satisfação dos clientes em até 20% e fortalecer a lealdade em até 15%, aponta estudo – No cenário atual de transformação digital, os conceitos de Open Finance e Open Insurance estão revolucionando a forma como produtos e serviços são oferecidos ao público. Com a aproximação do Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, é essencial explorar como essas inovações estão pondo os compradores no centro das decisões, oferecendo mais controle sobre seus dados e uma experiência mais direcionada.

Open Finance e Open Insurance são iniciativas que promovem a transparência e a inclusão, ao permitir que os consumidores compartilhem seus dados financeiros e de seguros com diferentes instituições financeiras e seguradoras.

Essa troca de informações, sempre com o consentimento do cliente, possibilita um nível de customização sem precedentes. Dados da Euromonitor International mostram que a personalização pode aumentar a satisfação em até 20% e melhorar a lealdade em 15%.

Por que a personalização da experiência do cliente é crucial no setor financeiro?

A personalização se tornou um diferencial competitivo relevante. Com o Open Finance e o Open Insurance permitindo um acesso mais profundo e integrado aos dados, as empresas podem criar ofertas mais relevantes e ajustadas às preferências individuais.

“A personalização vai além das campanhas de marketing, abrangendo toda a jornada do cliente. Por exemplo, com base nas informações financeiras compartilhadas, uma instituição pode oferecer recomendações de novos produtos, investimentos ou crédito, que contribuam melhor para as metas e para a situação financeira do cliente. No setor de seguros, pode resultar na criação de planos de cobertura adaptados às necessidades específicas de cada indivíduo, conforme o seu histórico e perfil”, declara o Diretor de Negócios da Lina Open X, Murilo Rabusky.

Estudos demonstram que uma experiência customizada pode ter um impacto significativo na lealdade e na satisfação do consumidor. Segundo a Epsilon, 80% das pessoas são mais propensas a comprar de uma empresa que oferece experiências únicas. Além disso, a Harvard Business Review aponta que empresas que adotam essas estratégias podem aumentar suas receitas em até 10%.

No contexto financeiro, o Open Finance permite que bancos e fintechs acessem informações de diferentes contas e instituições, criando uma visão holística das finanças do cliente.

Já o Open Insurance facilita a comparação e a escolha de seguros mais adequados ao perfil e às necessidades de cada pessoa, promovendo mais competitividade e inovação no setor de seguros.

A LGPD garante a segurança no cenário digital

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) desempenha um papel crucial ao assegurar que a personalização e a troca de dados sejam realizadas com o máximo respeito à privacidade e ao controle dos consumidores.

“A LGPD estabelece diretrizes rigorosas sobre a forma como os dados pessoais devem ser coletados, armazenados e utilizados, garantindo que os clientes tenham total controle de suas informações”, pontua o Rabusky.

Segundo o Relatório Anual da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), a conformidade com a LGPD protege os direitos dos consumidores e aumenta a confiança no uso de dados, resultando em uma maior aceitação de soluções direcionadas e inovadoras.

Portanto, à medida que o Open Finance e o Open Insurance se consolidam, a personalização da experiência do cliente se torna uma prioridade estratégica para as empresas. Integrar dados de forma eficaz, respeitando as diretrizes da LGPD e focando em oferecer uma experiência personalizada e segura, melhora a satisfação e a lealdade dos consumidores, além de fortalecer a posição competitiva das empresas no mercado digital.

Lina Open

A Lina nasceu com o objetivo de construir soluções tecnológicas para apoiar instituições financeiras e seguradoras brasileiras em todas as necessidades relacionadas ao ecossistema de compartilhamento de dados e serviços do Open Finance. A empresa, que começou seus trabalhos no Open Banking, já é líder no Open Insurance e se consolidou como um dos mais importantes provedores de Open Finance do mercado brasileiro, sendo o parceiro estratégico de importantes instituições como B3, RTM e TecBan. Saiba mais: https://linaopenx.com.br/