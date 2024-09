Grupo Bradesco Seguros é a empresa do ano no 11º Prêmio CONAREC

O Grupo Bradesco Seguros teve seu relacionamento com o cliente reconhecido na 11ª edição do Prêmio CONAREC, realizado na última segunda-feira (9) em São Paulo. Eleita a melhor empresa nas categorias “Seguros – Ramos Gerais, Previdência e Capitalização” e “Seguros e Planos de Saúde”, o Grupo Segurador também foi premiado como a “Empresa do Ano”.

“Esses reconhecimentos refletem nossos esforços contínuos em proporcionar uma experiência cada vez melhor ao longo da jornada dos nossos Segurados e Corretores.”, celebra Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros.

A premiação, realizada anualmente pelo Grupo Padrão, tem como objetivo valorizar e reconhecer a excelência em toda a cadeia da experiência do cliente. Para eleger as campeãs, nesta edição, o Prêmio CONAREC realizou uma avaliação cruzada entre as três frentes (Empresas, CPOs e Parceiros, e Fornecedores de Soluções).

