It’sSeg anuncia Christian Menezes como novo diretor da unidade de Varejo Massificados

Executivo assume operação com desafio de expansão para o negócio da companhia – A It’sSeg Company anuncia a chegada de Christian Menezes como novo diretor de Varejo Massificados da Gebram, unidade de negócios da empresa, após a aposentadoria de Maureci Oliveira.

Maureci atuou por 35 anos na Gebram como um dos pilares de sustentação do varejo da empresa, sendo um executivo reconhecido no mercado segurador.

Christian assume a operação com 30 anos de experiência em diferentes linhas de negócios, tendo liderado equipes multifuncionais em todo o Brasil e desenvolvido parcerias estratégicas com outras seguradoras.

O novo diretor é formado em Sistemas de Informação pela Universidade São Marcos e possui especializações em Gestão de Negócios e Marketing pela FGV – SP. Ao longo de sua trajetória profissional, o executivo passou por grandes empresas como Allianz Seguros, Sulamerica Seguros e Grupo Exalt.

Sobre a It’sSeg Company

A It’sSeg Company é uma corretora, consultora e administradora de benefícios nascida em 2014 a partir da integração de corretoras já consolidadas no mercado. Atualmente soma 13 associações de companhias que, juntas, administram mais de 2.1 milhões de vidas e 5.4 bilhões de prêmios anuais. Em 2022 passou a fazer parte do grupo internacional Acrisure, sendo a primeira aquisição na América Latina.