Monte Bravo anuncia Carlos Eduardo Biagioni no comando da área de Soluções Patrimoniais

Com pretensão de fechar o ano com R$ 55 milhões em apólices de seguros de vida e previdência privada, a área contrata o ex-executivo da EQI Investimentos – A Monte Bravo recentemente virou a chave de assessoria de investimentos para corretora independente. Com R$ 40 bilhões sob custódia e com a meta de chegar aos R$ 100 bilhões até 2026, a empresa vem consolidando suas áreas e aumentando sua atuação em diversas frentes. Recentemente, Camila Iensen, que era Head de Soluções Patrimoniais assumiu a área de Sales e passou o comando para o recém-contratado Carlos Eduardo Biagioni, ex-executivo da EQI Investimentos.

Carlos Eduardo tem a missão de dar prosseguimento ao trabalho desenvolvido pela área de Soluções Patrimoniais, que somente no primeiro semestre deste ano fechou R$ 26 milhões em emissão de apólices de seguro de vida. “Fechamos com uma base de 700 clientes protegidos”, explica Camila que ainda continuará na supervisão da área, mas assume outros desafios dentro da corretora.

Com a vinda do Carlos Eduardo, a área de Soluções Patrimoniais espera fechar o ano com R$ 55 milhões de captação e uma base de 1.500 clientes. De acordo com Camila, o novo Head, que tem muito fit cultural com a corretora e chega com o desafio de continuar desenvolvendo a área, trazendo todo o seu conhecimento de mercado.

Carlos Eduardo foi responsável pelo desenvolvimento da área Assessoria Patrimonial da EQI Investimentos, onde atuou por cinco anos. Com certificações em gestão de riscos, planejamento financeiro e seguros, emitidos pela SUSEP e pela MDRT – associação internacional que reconhece os profissionais de destaque no mercado securitário –, o executivo já liderou em sua trajetória profissional projetos de inovação e expansão de negócios.

“Temos muitas oportunidades para ampliar ainda mais o trabalho já desenvolvido pela área, trazendo soluções de seguros de vida e de previdência privada, com o foco de orientar cada vez mais o cliente sobre a importância de ele priorizar o planejamento patrimonial da sua família”, diz Carlos Eduardo.

Camila explica que em nenhum lugar do mundo o seguro de vida é tributado, o que o torna uma opção atrativa tendo em vista toda a discussão sobre ITCMD na Reforma Tributária.

“Entendemos que o seguro de vida hoje atende muito bem na composição do seu planejamento patrimonial, ganhando protagonismo quando há necessidade de gerar liquidez em um cenário de sucessão. Recentemente, fizemos uma apólice de R$ 1,8 milhão de aporte anual para um cliente, o que até pouco tempo atrás parecia pouco provável. Um cliente com patrimônio elevado e com uma série de estratégias patrimoniais a sua disposição, escolher o seguro de vida como umas alternativas viáveis para a proteção do seu legado. Seguimos acreditando que essa ferramenta continuará isento de impostos, não entrando em partilha ou inventário”.

Em 2023, a corretora teve R$ 47 milhões de emissão em seguros de vida. “Nosso tíquete médio de aportes anuais de apólice de seguros está em torno de R$ 40 mil. Percebemos que esse dado vem aumentando, já que o perfil de cliente que tem apresentado maior interesse por apólice de seguro de vida é o de alta renda”, explica ela.

A Monte Bravo

Fundada em 2010 por Pier Mattei e Filipe Portella, a Monte Bravo recebeu em 2023 a aprovação final do Banco Central para iniciar suas as atividades como corretora independente. Atualmente conta com R$ 40 bilhões sob custódia, com a meta de chegar aos R$ 100 bilhões até 2026. Para oferecer uma experiência completa para os seus mais de 30 mil clientes, a Monte Bravo criou uma estrutura que conta com uma Corretora de Seguros, Family Office, Mercado de Capitais e a Kilima Asset com fundos de créditos e imobiliário. A empresa possui mais de 550 colaboradores e 11 escritórios no Brasil, nas cidades de São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, Porto Alegre, Santa Maria, Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Brasília.