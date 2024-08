Aon Dá as Boas-vindas à sua Turma de Trainees 2024

Programa Contou com Mais de 8.000 Candidatos na América Latina – A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, inicia, esta semana, sua nova turma do Programa de Trainee 2024. Este ano, mais de 8.000 candidatos em toda a América Latina se inscreveram, refletindo a reputação do programa e o compromisso da empresa com o desenvolvimento de novos talentos, assim como a importância da diversidade e inclusão. A turma atual conta com um equilíbrio em representação de gênero, o que é primordial para

a companhia.

O Programa de Trainee da Aon é uma oportunidade única para graduados de qualquer área, proporcionando-lhes experiências práticas e rotativas nas diversas áreas da companhia. O objetivo é promover uma visão integrada e holística dos negócios, preparando os participantes para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

“Estamos extremamente animados em dar as boas-vindas à nova turma de trainees de 2024. Nosso programa busca identificar e desenvolver talentos que possuem um espírito colaborativo e valorizam a diversidade de pensamentos e ideias. Temos o compromisso de fornecer um ambiente de aprendizado dinâmico, onde eles possam crescer profissionalmente e contribuir significativamente para os nossos clientes e para a Aon como um todo,” destaca Adriana Zanni, Vice-Presidente de Recursos Humanos da Aon para a América Latina.

Ao longo do programa, cada trainee contará com o suporte contínuo de mentores experientes, assegurando um desenvolvimento profissional robusto e alinhado aos interesses e necessidades do negócio.

“Este é um momento significativo para a Aon no Brasil. O programa reforça nosso compromisso com o desenvolvimento de talentos e nos permite incorporar novas perspectivas e energias à nossa equipe. Temos certeza de que os novos trainees farão contribuições valiosas e continuarão a impulsionar nossos negócios,” afirma José Luis Plana, CEO da Aon no Brasil.

Essa é a segunda edição do Programa de Trainees da Aon no Brasil e no México, e, este ano, foi ampliado para Argentina, Colômbia e Chile. A expansão do programa para outros países da América Latina reforça o compromisso da Aon em desenvolver talentos e oferecer oportunidades de crescimento profissional em diversas regiões.

