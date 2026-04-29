IBA e ENS lançam curso sobre proteção patrimonial mutualista

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e a Escola de Negócios e Seguros (ENS) firmaram uma parceria para lançar a Certificação Avançada em Gestão de Riscos na Atividade Mutualista, programa educacional voltado à capacitação de profissionais que atuam ou desejam atuar no segmento de Proteção Patrimonial Mutualista (PPM).

A iniciativa surge em um momento estratégico para o mercado, marcado pela expansão das operações mutualistas no Brasil e pelo avanço do processo de regulamentação do setor. Com o Decreto-Lei 213/2025, as atividades de proteção patrimonial mutualista, anteriormente não supervisionadas e não caracterizadas como seguros, passarão a ser supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Nesse novo cenário, temas como solvência, governança, conformidade regulatória, gestão de riscos e sustentabilidade tornam-se essenciais para garantir maior transparência, segurança e credibilidade às entidades que atuam no mutualismo. Liliane Garcia, MIBA, coordenadora do grupo de trabalho sobre o tema no IBA, participou ativamente da definição técnica dos conteúdos da certificação avançada e também assume a coordenação acadêmica do curso na Escola de Negócios e Seguros.

De acordo com a diretora Institucional do IBA, Raquel Marimon, a parceria reforça o compromisso do Instituto com o desenvolvimento técnico do mercado e com a formação de profissionais preparados para os novos desafios regulatórios. “A proteção patrimonial mutualista passa por um momento de transformação relevante no Brasil. A entrada desse segmento em um ambiente supervisionado exige profissionais cada vez mais capacitados, com domínio técnico, visão de risco e compreensão das boas práticas de governança. Para o IBA, participar da construção deste curso ao lado da ENS representa uma contribuição concreta para o fortalecimento do setor, para a qualificação do mercado e para a promoção de uma atuação mais sustentável, transparente e responsável”.

A formação é direcionada a atuários, administradores, gestores de entidades mutualistas, profissionais de cooperativas e associações, técnicos, consultores e demais interessados em atuar na gestão de riscos aplicada ao mutualismo. Com duração de 10 semanas, a certificação abordará conteúdos como Fundamentos do Mutualismo, Gestão de Riscos em Entidades Mutualistas, Atuária, Solvência, Relação com o Órgão Regulador e Sustentabilidade.

É a primeira formação desenvolvida pelo IBA e pela ENS, abrindo caminho para novas iniciativas educacionais entre as instituições. A colaboração reforça a importância da capacitação técnica em um setor que passa por mudanças regulatórias e demanda profissionais preparados para atuar com responsabilidade, segurança e visão estratégica.

Foto: Raquel Marimon, diretora Institucional do IBA