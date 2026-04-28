Alper Seguros e Abrapa firmam parceria e lançam apólice exclusiva para produtores associados e certificados no programa ABR-UBA

Com condições diferenciadas para associados certificados, nova solução de gestão de riscos foi apresentada durante o Brazilian Cotton School 2026, em Brasília – A Alper Seguros, consultoria especializada em gestão de riscos, e a Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão) consolidaram uma parceria estratégica para o lançamento de um produto exclusivo ao setor. A solução, desenhada especificamente para atender às demandas dos produtores de algodão, foi o grande destaque da participação da companhia no Brazilian Cotton School 2026, realizado em março, na sede da associação em Brasília.

O novo produto é fruto de quase sete anos de desenvolvimento e oferece condições de mercado exclusivas para os associados que possuem a certificação de qualidade da Abrapa. O objetivo é garantir que a excelência da pluma brasileira conte com uma proteção financeira e operacional à altura dos desafios do campo.

“A parceria com a Alper Seguros reforça nosso compromisso em oferecer ferramentas que garantam a sustentabilidade e a proteção financeira do produtor certificado, fortalecendo a confiança em toda a nossa cadeia produtiva”, afirma Gustavo Viganó Piccoli, presidente da Abrapa, que realizou a abertura do evento.

Liderança e especialização

Com uma fatia de 80% de market share nas apólices contratadas do segmento, a Alper utiliza sua expertise histórica para democratizar o acesso a seguros de alta performance. Representando a companhia no encontro, Afonso Arinos, Diretor de Soluções e Vendas para o Agronegócio, e o VP de riscos corporativos, André Lins, detalharam como as novas condições exclusivas validam a segurança de operações de todos os portes.

“Nossa experiência acumulada nos permitiu construir uma validação sólida perante o mercado. O lançamento dessa apólice específica é um selo de confiança para que as algodoeiras busquem uma proteção sob medida para suas necessidades reais”, destaca Afonso Arinos.

Para André Lins, o foco agora é a expansão dessa segurança. “Após anos de trabalho, alcançamos uma condição única para os associados que priorizam a qualidade. Nosso objetivo é levar essa gestão de riscos estratégica para toda a cadeia”, pontua.

Próximos passos

O evento contou com a presença de superintendentes das principais associações estaduais, como Apapi (Piauí), ABAPA (Bahia), Ampa (Mato Grosso) e Amipa (Minas Gerais). Além das discussões em Brasília, a Alper já planeja novas ações de comunicação junto às regionais para estreitar o fluxo com os produtores.

O próximo grande marco desta agenda será o 15º Congresso Brasileiro do Algodão (CBA), que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de setembro de 2026, no Expominas, em Belo Horizonte (MG), onde a parceria e as soluções exclusivas terão novo destaque.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 28 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.

Sobre a Abrapa

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), representa os cotonicultores brasileiros desde 1999, atuando de forma estratégica para fortalecer a qualidade, a rastreabilidade, e a sustentabilidade da fibra brasileira por meio da organização de seus agentes e do desenvolvimento contínuo da produção. Hoje, a Abrapa reune 11 associações estaduais de produtores, Abapa (BA), Acopar (PR), Agopa (GO), Amapa (MA), Amipa (MG), Ampa (MT), Ampasul (MS), Apaece (CE), Apap (PA), Apipa (PI) e Appa (SP), que representam 99% de toda a área plantada e da produção nacional de algodão.