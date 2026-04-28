Academia de vendas do Grupo Bradesco Seguros forma corretores para nova era do mercado

Com mais de 80 horas de conteúdo, formação teve foco em vendas, estratégia e inteligência de mercado – A Academia de Vendas, iniciativa da Universeg, o setor responsável pela capacitação do Grupo Bradesco Seguros, concluiu a formação de 04 turmas de corretores que estarão ainda mais preparados para os desafios do mercado contemporâneo, considerando um cenário de profundas transformações no comportamento do consumidor e o avanço acelerado da inteligência artificial.

Ao longo de 15 encontros e mais de 80 horas de conteúdo, cerca de 150 corretores do grupo segurador participaram de uma jornada estruturada para desenvolver competências essenciais que vão além da venda tradicional, com foco em vendas consultivas, estratégia comercial e inteligência de mercado.

O programa contou com a participação de instituições de referência, como o IBMEC e a Fundação Instituto de Administração (FIA), além de palestrantes renomados, reforçando o compromisso com a excelência e a formação de alto nível.

Um dos encerramentos da jornada contou com a presença do Diretor Comercial da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas, e do Superintendente Sênior, Luiz Carlos Gomes. Freitas destacou o papel estratégico do corretor neste novo contexto de mercado. “O mundo mudou, e mudou rápido. A informação deixou de ser diferencial. Hoje, o que distingue o corretor é a capacidade de transformar conhecimento em ação, e ação em valor para o cliente. Essa jornada foi sobre isso: preparar profissionais para interpretar, orientar e liderar decisões em um mercado cada vez mais complexo. Porque, no fim do dia, não é sobre vender mais. É sobre ser mais relevante.”

Para Anderson Mundim, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, o contexto atual demanda um corretor cada vez mais qualificado e com visão de negócio. “A Academia de Vendas oferece uma formação consistente e alinhada às competências que o mercado passou a exigir. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com o desenvolvimento dos profissionais do setor e com o fortalecimento de uma atuação mais consultiva e estratégica”, observa.

Para César Werner, Superintendente Regional da Bradesco Saúde, a iniciativa contribui para que o corretor possa se diferenciar e aproveitar as oportunidades de mercado. “A capacitação vem se tornando cada vez mais um pilar estratégico para que os corretores possam atender com excelência, identificar as necessidades do cliente e apresentar a melhor solução de proteção. A Academia de Vendas traduz a evolução contínua da capacitação do Grupo Bradesco Seguros, desenvolvida de forma dinâmica, alinhada às constantes transformações do mercado e com instituições de ensino de ponta ao nosso lado.”

As cerimônias de encerramento marcaram a entrega dos certificados, evidenciando não apenas a conclusão de uma jornada de aprendizado, mas o início de uma nova etapa na atuação desses participantes.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros