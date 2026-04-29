FGV Agro e Meridiana promovem webinar sobre o futuro do seguro rural no Brasil

No dia 05 de maio de 2026, das 10h00 às 12h00, o Observatório do Crédito e Seguro Rural da FGV Agro (OCSR) e a Meridiana promovem o webinar “O Futuro do Seguro Rural no Brasil”, com apoio do iCS – Instituto Clima e Sociedade e do IRB(Re).

O encontro reunirá representantes do governo, do mercado segurador e ressegurador, cooperativismo, produtores, peritos e da pesquisa agropecuária para debater o papel do seguro rural em um momento especialmente relevante para o país.

Nos últimos anos, a frequência de desastres climáticos cresceu consideravelmente não só no Brasil, mas em todo o mundo. Diante desse cenário, há um aumento da pressão sobre o crédito rural, além da necessidade de maior previsibilidade das políticas públicas e busca por instrumentos mais eficientes de proteção da renda do produtor e de estabilidade do sistema agropecuário. Mais do que um tema setorial, o seguro rural se tornou estratégico para a resiliência da produção, a sustentabilidade fiscal e a segurança econômica do agronegócio brasileiro.

A programação contará com dois painéis. O primeiro discutirá o que o setor espera como resposta da política pública. O segundo abordará a visão e os desafios dos parceiros das seguradoras, incluindo corretores, peritos, resseguradoras e especialistas ligados à gestão de risco e ao zoneamento agrícola.

O objetivo desse webinar é contribuir para um debate qualificado sobre os caminhos do seguro rural no Brasil, em um momento em que o país precisa avançar em coordenação institucional, inovação, qualidade de dados, previsibilidade regulatória e ampliação de instrumentos de gestão de risco.

SERVIÇO

Data: 05 de maio de 2026

Horário: 10h00 às 12h00

Formato: online

Link de transmissão: https://bit.ly/WebinarOSR