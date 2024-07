Grupo Bradesco Seguros recebe o ‘IV Encontro de Mulheres pela Transformação’

Realizado pelo Instituto Vasselo Goldoni (IVG), evento reúne líderes mulheres de diversas atuações como Recursos Humanos, CEOs e conselheiras de empresas – O Grupo Bradesco Seguros recebeu, em sua sede do Rio de Janeiro, em 26 de junho, o ‘IV Encontro de Mulheres pela Transformação’. Organizado pelo Instituto Vasselo Goldoni (IVG), o evento tem como objetivo reunir um time de líderes mulheres para a troca de experiências e a promoção da conscientização sobre a igualdade de gênero. A abertura do encontro foi realizada pela presidente do IVG, Edna Vasselo Goldoni.

Na sequência, o painel “O despertar da narrativa feminina: memórias transformadas em histórias que marcam o presente e o futuro da liderança” contou com a mediação de Glaucimar Peticov, uma das idealizadoras do evento. “Acredito que as ações afirmativas são um ato de coragem e esperança que pavimentam o caminho para que mulheres possam conquistar seus direitos e inspirar futuras gerações a sonhar e realizar sem limites”, observou Glaucimar, que dividiu o espaço com Carolina Vieira, da Lavoro Seguros; Flavia Gouvêa, da SC Johnson; e Vera Lorenzo, da Fala Company.

Convidado para falar sobre o desafio da longevidade, Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização, ressaltou que a inspiração para sua participação em um debate do interesse de todos e tão significativo para as mulheres veio justamente das mulheres de sua vida: mãe, sogra, esposa, filha e nora. “Hoje, estamos vivendo o presente do futuro e a prova disso está na expectativa de vida dos brasileiros. Em cem anos, aumentamos a expectativa de vida em 40 anos. Apesar do impacto da pandemia, atualmente, a expectativa, ao nascer, é de 75,5 anos”, pontuou.

Nesse cenário, um aspecto importante abordado por Nasser foi o fato de que, enquanto a expectativa do homem gira em torno de 72 anos, a da mulher é de 79 anos, e hoje, na pirâmide etária brasileira, já há seis milhões de mulheres a mais do que homens. “Aqui começa um recorte importante sobre a invisibilidade e os desafios das mulheres cuidadoras no Brasil. Dos cuidadores familiares, 83% são mulheres: 32% de 50 a 59 anos, 27% com 60 anos ou mais, 25% de 40 a 49 anos, e 16% de 18 a 39 anos. Essas mulheres muitas vezes são obrigadas a parar de trabalhar para cuidar de alguém. Isso é um desafio social”, avaliou.

O encontro contou, ainda, com a palestra “A voz de uma mulher negra em sua história”, realizada por Márcia Silveira, head de DE&I da L’Oreal Brasil. Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros, prestigiou e parabenizou o evento, ressaltando que o objetivo do Instituto vai ao encontro de suas próprias crenças em um mundo construído por homens e mulheres, unidos na constituição de um mundo mais justo, sustentável, equânime e mais solidário.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.