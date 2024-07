Em dois anos com nova marca, Akad já emite 80% das apólices online

Desde que foi investida pela GP em 2021, seguradora cresce 50% ao ano com aposta em tecnologia e inteligência artificial – A Akad Seguros completou na última semana dois anos de sua nova marca chegando a 80% de suas apólices emitidas online. Desde a chegada da GP Investimentos, em 2021, a companhia assumiu um modelo de negócios com foco em otimizar o atendimento aos corretores e segurados, ganhando status de referência do mercado em inovação. Nos últimos dois anos, a companhia ampliou em 40% o time de tecnologia. Atualmente, mais 35% dos funcionários estão diretamente envolvidos com o desenvolvimento de novos produtos e soluções visando otimizar o atendimento aos corretores e segurados.

A seguradora foi a primeira do Brasil e uma das primeiras do mundo a aplicar o modelo de linguagem do ChatGPT à rotina de trabalho dos corretores. O assistente virtual, conhecido como Bot + Oráculo + Agente, acaba de completar um ano desde a implementação da versão beta e já ajudou a Akad a reduzir em 94% o tempo de espera por respostas a clientes e corretores.

O super atendimento faz a gestão de chamados no suporte, recomenda soluções e até interage com os corretores pelo WhatsApp em tempo real, seja por voz ou texto. No último mês de março, foi premiado pela Celent, que o classificou como um passo adiante no que hoje as grandes seguradoras do planeta encaram como prioridade imediata: identificar e atender de forma rápida e eficiente as necessidades dos corretores.

Com o modelo já consolidado, a companhia atraiu o interesse de novos investidores. Em abril, a Akad anunciou uma rodada Série A de R$110 milhões liderada pela Valor Capital Group e pela Across Capital, que além dos atuais acionistas também contou com as participações do Endeavor Scale-Up Ventures, Endeavor Catalyst e Actyus. O aporte vai impulsionar a estreia da seguradora no segmento de seguro de pessoas.

IA e novos mercados

“As novas tecnologias elevam praticamente em tempo real nossa capacidade de analisar riscos, fazer cotações e prestar um bom atendimento”, destaca o CEO da Akad, Danilo Gamboa. O executivo assegura que a companhia seguirá aprimorando o assistente virtual, mas revela que outros projetos envolvendo inteligência artificial generativa já começaram a ganhar a atenção da equipe.

Com os projetos de tecnologia, explica Gamboa, a seguradora ganha mais capacidade de atender variados tipos de riscos, indo desde clientes com complexas operações logísticas até demandas mais rotineiras de pequenas e médias empresas. “A proximidade com nossos parceiros é essencial para entender as necessidades dos nossos clientes”, acrescenta o CEO da Akad. “O diálogo com os corretores é o ponto de partida para desenvolver produtos em diversos canais de forma ágil e personalizada”, reforça.

Desde 2021, a Akad vem registrando um crescimento médio de 50% ao ano. A expansão é consideravelmente superior à média das demais seguradoras do mercado, que no ano passado chegou a 13%, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Recentemente, recebeu sinal verde da SUSEP para atuar também no segmento de Seguro de Pessoas. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

CEO da Akad, Danilo Gamboa.