Missa de 58 anos do CVG-RJ é celebrada no Centro Histórico do Rio de Janeiro

A diretoria executiva, conselheiros consultivos e fiscais, ex-presidentes, sócios e beneméritas estiveram reunidos para comemorar a data de nascimento do pioneiro dos CVGs – Durante a liturgia foi lembrada a importância que o CVG-RJ tem em transmitir conhecimento, capacitação e ensinamentos para a população brasileira. “Tudo isso com amor, sabedoria e dedicação. Não fosse assim, esta semente plantada lá atrás não teria crescido e dado tantos bons frutos”, destacou o padre celebrante.

O presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros, agradeceu a presença de todos e disse estar muito feliz em comemorar estes 58 anos do CVG-RJ. “Agradeço aos baluartes que passaram pelo nosso Clube, deixando este legado importante para que pudéssemos levar adiante com seriedade e comprometimento. A entidade terá outros tantos anos pela frente para que possa continuar disseminando a cultura do Seguro de Vida no Brasil. Isso é de fundamental importância para que possamos alavancar a inclusão da população mais vulnerável, garantindo proteção a todos e todas através dos seguros inclusivos”, afirmou o presidente Calheiros.

O presidente do Conselho Executivo, Octávio Perissé, prestou homenagem aos antecessores na pessoa de Minas Mardirossian, fundador e primeiro presidente do CVG-RJ. “Alguns, disse o presidente do Conselho, tiveram que abrir mão de parte das suas vidas profissionais para se dedicar o CVG-RJ”.

Perissé leu a mensagem de um dos conselheiros mais longevos do Clube, Hilvelar Cunta, que declarou ter “um imenso amor pelo CVG-RJ”.

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.