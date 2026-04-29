Grupo Bradesco Seguros participa de iniciativa da FGV voltada à inovação em seguros e resseguros

Executivos da companhia contribuíram com mesa redonda e banca avaliadora da Semana Concentrada de Empreendedorismo da Graduação da FGV, que reuniu 270 estudantes em formato de hackathon – O Grupo Bradesco Seguros participou da Semana Concentrada de Empreendedorismo da Graduação da FGV, realizada entre os dias 13 e 17 de abril, na FGV EAESP, em São Paulo (SP). Com o tema Seguros e Resseguros, a iniciativa reuniu 270 alunos em uma imersão no formato de hackathon, com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor.

Representando o Grupo Bradesco Seguros, participaram das atividades Guilherme Jun Haraguchi, Superintendente Sênior de Inovação, Customer Insights, Dados e IA, Felipe Casella Szuster, Gerente Sênior de Inovação, e Ivo Candido de Freitas Silva, Coordenador de Pesquisa e Inovação. A atuação da companhia incluiu presença na mesa redonda de abertura, com contextualização sobre o mercado e oportunidades de inovação no segmento, além da participação na etapa final de avaliação dos projetos desenvolvidos pelos estudantes.

Ao longo da semana, os alunos foram desafiados a repensar produtos, serviços e modelos de negócio no setor de seguros, estruturando propostas de novos empreendimentos, desenvolvendo MVPs e apresentando as soluções a bancas avaliadoras compostas por professores e representantes do mercado.

“Participar de uma iniciativa como essa é uma oportunidade muito relevante para fortalecer a conexão entre o setor de seguros e o ecossistema acadêmico, além de incentivar uma visão mais empreendedora e inovadora sobre o futuro do mercado. O contato com os estudantes e com as soluções apresentadas mostra como há espaço para novas leituras, abordagens e caminhos de transformação para o setor”, afirma Guilherme Jun Haraguchi, Superintendente Sênior de Inovação do Grupo.

Durante a programação, os estudantes contaram com mentorias voltadas à estruturação de modelos de negócio, validação de propostas e preparação de pitches, culminando em apresentações avaliadas por critérios como inovação, viabilidade de mercado, viabilidade econômica e qualidade do MVP. As melhores propostas ainda poderão ser convidadas a participar de programas de pré-aceleração da FGV Ventures.

“Promover esse tipo de experiência prática, orientada a desafios reais de mercado, é fundamental para ampliar o repertório sobre inovação em seguros e estimular soluções mais aderentes às transformações que já impactam o setor. Para o Grupo Bradesco Seguros, é especialmente importante contribuir com esse ambiente de troca, aprendizado e construção conjunta”, completa Haraguchi.

A participação do Grupo Bradesco Seguros na Semana Concentrada de Empreendedorismo da Graduação da FGV está alinhada à estratégia da companhia de acompanhar a evolução do setor, fomentar novas ideias e contribuir para o desenvolvimento de soluções que fortaleçam a experiência do cliente e a sustentabilidade dos negócios no longo prazo.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.