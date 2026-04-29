CCPSegNews abre inscrições para novos eventos on line!

Agenda do CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News maio/junho conta com eventos sobre Seguro de Transportes, RC Profissional, Seguro Agro e Sinistros.
CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SEG NEWS
AGENDA DE MAIO & JUNHO
Informações e Inscrições: WhatsApp 11 934157357
I FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 14h00 ás 17h00 – Evento Híbrido
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
SEMINÁRIO SEG NEWS DE SINISTROS & SERVIÇOS
Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros
Data: 28 de Maio de 2026 – Das 9h00 ás 12h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
I FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)
Destaques: Lei 15.040, RC Corretor de Seguros, RC Médicos e Regulação de Sinistros
Data: 02 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h30
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
III FÓRUM EAD SEG NEWS DE SEGUROS AGRÍCOLAS
Contexto atual e Perspectivas X Impactos com as Mudanças Climáticas
Data: 09 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00
Formato On Line: Plataforma GoogleMeet
Inscrições:
Investimento: R$ 75,00
A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
*Com Certificado
Dados
Nome:
Empresa:
WhatsApp:
E-mail: