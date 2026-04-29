CCPSegNews abre inscrições para novos eventos on line!

Agenda do CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News maio/junho conta com eventos sobre Seguro de Transportes, RC Profissional, Seguro Agro e Sinistros.

CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL SEG NEWS

AGENDA DE MAIO & JUNHO

Informações e Inscrições: WhatsApp 11 934157357

I FÓRUM SEG NEWS DE GR E TECNOGIA EM TRANSPORTES DE CARGAS

Data: 28 de Maio de 2026 – Das 14h00 ás 17h00 – Evento Híbrido

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

SEMINÁRIO SEG NEWS DE SINISTROS & SERVIÇOS

Impactos da Nova Lei de Seguros na Regulação & Liquidação de Sinistros

Data: 28 de Maio de 2026 – Das 9h00 ás 12h00

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL (E&O)

Destaques: Lei 15.040, RC Corretor de Seguros, RC Médicos e Regulação de Sinistros

Data: 02 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h30

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

III FÓRUM EAD SEG NEWS DE SEGUROS AGRÍCOLAS

Contexto atual e Perspectivas X Impactos com as Mudanças Climáticas

Data: 09 de Junho de 2026 – Das 14h00 ás 17h00

Formato On Line: Plataforma GoogleMeet

Inscrições:

Investimento: R$ 75,00

A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Com Certificado

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