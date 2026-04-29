Susep participa da coordenação de formação internacional da ASEL em Macau

Capacitação reuniu supervisores de países lusófonos e contou com a participação de quatro servidores da autarquia – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) participou, entre os dias 13 e 24 de abril, em Macau, da Ação de Formação para Supervisores da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL). A iniciativa foi organizada pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de Portugal (ASF).

O programa teve como objetivo capacitar supervisores de seguros provenientes de países lusófonos, com foco em temas relacionados ao IFRS 17 e às ciências atuariais aplicadas ao setor. Participaram representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O Coordenador de Assuntos Internacionais da Susep, Jerônimo Gonçalves Silva, atuou como coordenador da semana atuarial e como formador da ação, contribuindo para a articulação entre as entidades organizadoras, os instrutores e os participantes. Em uma das sessões, apresentou uma visão atualizada do enquadramento regulatório do setor segurador brasileiro e das práticas atuariais aplicáveis.

Além dele, outros três servidores da autarquia participaram do programa na condição de formandos: a coordenadora de Monitoramento de Seguros Massificados, Ana Letícia Monnerat de Souza; o coordenador de Regulação de Capital e Patrimônio Líquido Ajustado, Eduardo Henrique Altieri; e o analista técnico da Coordenação de Monitoramento de Riscos, Thiago Barata Duarte.

As atividades tiveram início em 13 de abril, com o seminário “Supervisão Financeira Internacional Moderna – Desafios e Respostas”. Ao longo da primeira semana, foi realizado um curso avançado de contabilidade de seguros. Os participantes também realizaram visitas de estudo à Direção dos Serviços de Desenvolvimento Financeiro da Zona de Cooperação Aprofundada Guangdong-Macau, em Hengqin, e à cidade de Zhuhai, com foco em iniciativas de inovação tecnológica e no desenvolvimento da medicina tradicional chinesa no interior da China.

Na segunda semana, foi ministrado o curso de conhecimentos atuariais em seguros, coordenado por Jerônimo Gonçalves Silva, que também apresentou o tema Partilha sobre a prática atuarial no Brasil.

Na cerimônia de encerramento, a administradora do Conselho de Administração da AMCM, Chan Kuan I, destacou que a ação de formação constituiu uma plataforma relevante para a troca de experiências e o fortalecimento da cooperação entre supervisores de países e regiões de língua portuguesa.