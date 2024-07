Grupo Bradesco Seguros lança nova ferramenta e reforça apoio para os corretores ampliarem a presença no digital

A nova funcionalidade ‘Página de Vendas’ permite criar um site personalizado de vendas digitais em apenas 4 passos – Em um cenário no qual consumidores estão cada vez mais exigentes e conectados, o Grupo Bradesco Seguros reforça sua estratégia digital e disponibiliza uma nova ferramenta que permite aos corretores de seguros criarem sites de venda, como um e-commerce.

A Página de Vendas viabiliza o fortalecimento da presença digital do corretor de maneira fácil, possibilitando uma nova forma de prospecção de clientes e diversificação das vendas. Sem a necessidade de investimentos e conhecimentos técnicos, o profissional consegue criar seu próprio site de vendas com jornadas digitais em apenas 4 passos simples.

Para Giuliano Generali, Superintendente Sênior de Canais Digitais e Experiência do Cliente no Grupo Bradesco Seguros, a adoção de jornadas digitais pelos corretores é uma grande oportunidade para aprimorar a relação com o cliente e complementar os resultados. “As novas tecnologias têm criado muitas possibilidades para levar soluções de proteção cada vez mais personalizadas e onde o cliente estiver, como essa nova ferramenta que possibilita aos nossos parceiros comerciais mais opções para a oferta de produtos aos seus clientes. Essa é mais uma entrega alinhada à nossa estratégia de apoiar os nossos corretores com ferramental, tecnologia, dados e capacitação, para que eles tenham condições de operar nesse modelo digital e dinâmico, complementando a oferta e o trabalho consultivo que eles realizam para produtos de maior complexidade” afirma o executivo.

Nesse primeiro momento, a Página de Vendas permite a oferta de planos odontológicos, mas, até o fim do ano, a previsão é disponibilizar outros produtos, como o Seguro Viagem e Residencial.

O Grupo Bradesco Seguros trabalha para que as relações entre clientes, corretores e a marca possam ocorrer em múltiplas ocasiões e formatos. Acreditamos que o digital e o físico se complementam, e, ao oferecer soluções como a Página de Vendas, que se somam ao atendimento humanizado dos corretores, contribuímos para essa integração e uma melhor experiência dos clientes.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.