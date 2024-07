Bradesco Vida e Previdência reforça importância do pós-venda na comercialização de seguros

Executivo traz dicas para os corretores aperfeiçoarem o relacionamento com os seus clientes após a aquisição de uma apólice – Uma pesquisa conduzida globalmente pela KPMG apontou que 80% dos respondentes acreditam que a fidelidade a uma marca está relacionada a um tratamento especial ou personalizado recebido após a aquisição de um produto ou serviço, ou seja, no período chamado de pós-venda. Segundo José Pires, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, os corretores de seguros devem encarar essa fase da jornada do cliente como uma oportunidade estratégica para ampliarem a sua carteira.

“São os corretores que entendem o momento de vida dos clientes, que mais conhecem os produtos, quais melhorias podem ser feitas para aumentar as vendas e incrementar a entrega para o segurado. Portanto, um pós-venda bem executado fideliza clientes, aumenta a rentabilidade e cria um diferencial competitivo”, explica Pires.

Confira a seguir cinco dicas do executivo para a realização de um pós-venda eficiente no mercado de seguros:

Defina um cronograma: Essencial estabelecer um tempo para entrar em contato com seus clientes, seja por telefone, e-mail ou outros canais. “Você pode segmentar seus contatos por tipo de seguro, data de renovação ou outros critérios relevantes”.

Personalize suas mensagens: Evite mensagens genéricas. “Use o nome do cliente, mencione apólices específicas ou faça referência a conversas anteriores para tornar suas mensagens mais pessoais”.

Planos de ação individualizados: Crie planos de ação personalizados para cada cliente, com base em seus riscos e necessidades específicas. “Ofereça acompanhamento regular e proativo para garantir que eles estejam sempre protegidos e satisfeitos”.

Seja o primeiro a se comunicar: Mantenha contato regular com seus clientes, mesmo que não haja sinistros ou renovações iminentes. “Envie dicas de segurança e de utilização dos serviços contratados e aproveite para reforçar que está à disposição para qualquer solicitação ou esclarecimento”.

Conheça a fundo seus clientes: Utilize ferramentas de CRM para gerenciar as informações de seus clientes, centralizar o histórico de interações e automatizar tarefas repetitivas. “Por meio da análise desses dados, será possível segmentar a base de contatos e oferecer um atendimento personalizado e proativo”.

Pires ressalta que os corretores parceiros têm a importante missão de estarem cada vez mais próximos dos beneficiários, seja presencialmente ou por meios digitais. “A tecnologia é uma grande facilitadora deste processo, mas, por si só, não elimina o atendimento humano. Acreditamos no modelo que chamamos de ‘phygital’, aliando o melhor do físico ao melhor do digital. É fundamental que o cliente tenha opções para interagir com a empresa quando e como desejar”, conclui.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.