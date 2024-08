Grupo Bradesco Seguros anuncia parceria com influenciadores dos perfis Viaje na Viagem e We Love para promoção de seguro viagem

Estratégia tem como objetivo destacar a importância do produto para uma viagem tranquila – Para conscientizar os turistas sobre a importância do seguro viagem, recomendado para todos os tipos de viagens, o Grupo Bradesco Seguros firmou parceria com os perfis Viaje na Viagem e We Love. A ação dá continuidade à estratégia da seguradora com influenciadores digitais, iniciada com a atriz e escritora, Mel Fronckowiak, para ampliar suas mensagens sobre proteção.

“Assim como pensamos no roteiro, é importante contemplar a contratação do seguro na organização de uma viagem. A escolha certa do plano e de uma empresa com credibilidade no mercado são fundamentais para uma viagem mais segura. Buscando novas formas de orientar os viajantes, as parcerias com os influenciadores ampliam o nosso alcance de conscientização sobre essa ferramenta”, destaca Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Além dos benefícios mais conhecidos, como cancelamento prévio de viagem, extravio ou perda de bagagem e despesas médias hospitalares, o seguro viagem pode oferecer:

Hospedagem pet para cães e gatos: a assistência viagem organizará a hospedagem do seu animal doméstico em hotel para animais ou canil indicado ou mais próximo da sua casa.

Assistência jurídica: se for necessário durante a viagem, o seguro pode fornecer orientação jurídica, o que garante mais segurança para o segurado e sua família.

Translado médico: quando o segurado precisa ser transportado para atendimento médico, em caso de doença grave ou lesão, durante a viagem.

Regresso sanitário: caso o segurado fique hospitalizado durante a viagem e não possa retornar ao seu país conforme planejado, o seguro pode cobrir as despesas desse retorno, garantindo a volta para casa com segurança.

Selo Proteste

Pelo segundo ano, o seguro viagem da Bradesco Vida e Previdência é eleito a Escolha Certa pela Proteste. Nas categorias Cenário Dólar US$ 50 mil e Cenário Euro £ 30 mil, os planos Platinum e Diamond do produto receberam o selo “Melhor do Teste”.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da Bradesco Seguros e Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência.