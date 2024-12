Grupo Bradesco Seguros ilumina cinema em nova fase de campanha de fim de ano

Ação imersiva transformou o teto da sala em uma grande galáxia, com estrelas e planetas – O Grupo Bradesco Seguros escolheu sessões de cinema para realizar uma ação imersiva de sua campanha de fim de ano intitulada ‘A Busca’. A companhia transformou o teto da sala em uma grande galáxia, fazendo referência a história contada na campanha. No projeto, um ETzinho visita a Terra e encontra uma menina, juntos, conhecem o significado da amizade e do companheirismo, sentimentos sempre vivos na época das festas de fim de ano. A ação, realizada no Cinemark do Shopping Market Place, em São Paulo, foi pensada pela AlmapBBDO, em parceria com a FLIX Media.

“O cinema sempre foi capaz de criar e divulgar histórias envolventes e memoráveis, sendo um veículo importante na vida da maioria das pessoas. Assim, ao trazer essa experiência imersiva aos consumidores foi, sem dúvidas, uma ação especial para criar conexões entre a nossa marca e os cinéfilos de todas as idades”, destaca Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A galáxia estrelada esteve presente durante toda a sessão de trailers, que antecede ao filme. O vídeo da campanha especial de fim de ano do Grupo Segurador também marcou presença, encantando todos os presentes.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

