Fintech Americas abre inscrições para o Insure Americas 2025

Primeira edição do evento acontecerá em Miami (EUA) e terá como tema “Para decodificar a indústria de seguros” – A Fintech Americas – comunidade e empresa líder no aprendizado do setor de serviços financeiros na América Latina – acaba de anunciar o lançamento do Insure Americas, um evento imersivo de três dias que acontecerá de 18 a 20 de março no Fontainebleau Hotel, em Miami Beach. Em parceria com o Miami Insurtech Advocates (MIAHub) – a primeira comunidade de insurtech da América Latina – o encontro reunirá o ecossistema de seguros de toda a região e terá foco nas tecnologias e inovações que estão transformando o setor de seguros.

Com uma agenda cuidadosamente preparada, o evento contará com conferências especializadas em Vida, Saúde e Seguros Gerais. Os painéis abordarão temas como revolução na distribuição, inovação de produtos, Inteligência Artificial (IA) aplicada, fraude, casos de sucesso, gestão de riscos e sinistros, entre outros. Entre os palestrantes confirmados estão nomes como Sean Ringsted (Chief Digital Business Officer, Chubb), Juan Mazzini (Diretor, Celent), Elena Paredes Manrique (Chief Data & Analytics Officer, Pacífico Seguros) e Ricardo Almeida (MD Marsh).

Durante o encontro acontecerá também a 9ª edição do Financial Innovators Awards, que premia os melhores projetos no setor financeiro em todo o mundo; e o Insurtech Pitches, uma competição onde algumas insurtechs selecionadas apresentarão suas ideias a um júri de especialistas.

Para Ray Ruga, cofundador e CEO da Fintech Americas, com todas essas atrações, o Insure Americas Miami 2025 será mais que uma conferência, uma experiência que combinará aprendizagem, colaboração e inovação em um ambiente privilegiado. “Estamos muito entusiasmados em colaborar com o MIAHub para apresentar um evento que enfoca o futuro da indústria de seguros nas Américas. Ao integrá-lo ao Fintech Americas Miami 2025, os líderes do setor de seguros poderão aprender sobre as inovações mais recentes e se conectar com líderes de serviços financeiros para impulsionar o crescimento mútuo”.

O encontro contará ainda com mais de 100 sessões relevantes sobre adaptação para estar na vanguarda; 12 grupos de discussão (“how to”) e workshops para transformar a teoria em realidade; além, é claro, de proporcionar a oportunidade de interagir com líderes financeiros renomados em eventos e sessões exclusivas para CEOs e VIPs selecionados. Os ingressos já estão disponíveis, com preços especiais para bancos, cooperativas e seguradoras. Para se inscrever e saber mais sobre o evento, visite www.fintechamericas.co/suretech-americas-fintech-americas.

Sobre Fintech Américas

A Fintech Americas é uma comunidade e empresa líder focada no aprendizado do setor de serviços financeiros na América Latina, com a missão de criar um ecossistema financeiro mais ágil, eficiente e inclusivo. Com ampla experiência em dados e análises, a Fintech Americas conecta pessoas e organizações, fornecendo-lhes as ferramentas e o conhecimento necessários para prosperar em um ambiente em constante evolução. Através da FATV, sua plataforma de conteúdo digital, a Fintech Americas oferece programação semanal sobre tecnologias financeiras de ponta e práticas inovadoras. A Conferência Anual Fintech Americas Miami! é o ponto de encontro essencial para o ecossistema financeiro da região, reunindo líderes da indústria, inovadores e pioneiros.