Alper Seguros anuncia reestruturação organizacional para acelerar crescimento e reforçar liderança no mercado

A Alper Seguros, uma das principais corretoras de seguros do país, acaba de anunciar uma série de mudanças em sua estrutura organizacional com o objetivo de acelerar o crescimento e aprimorar a tomada de decisões estratégicas. As mudanças envolvem as áreas de Resseguros e Specialty, Riscos Corporativos e Growth, áreas centrais e estratégicas de atuação da corretora.

Uma das principais novidades é a criação da área de Growth, que será liderada por Gabriela Rosati, que continua à frente da área de Marketing e Comunicação. Gabriela traz para este novo desafio uma trajetória de oito anos na companhia, durante os quais consolidou a área de marketing e liderou o processo de virada de marca da Alper, um movimento disruptivo para a organização.

Gabriela possui mais de 20 anos de experiência na área de comunicação, tendo atuado em empresas de grande porte, como Aon, MasterCard e THB/Lockton, antes de ingressar na Alper. Essa bagagem profissional contribuiu para que ela desenvolvesse uma visão estratégica e voltada à inovação, essencial para os desafios que assume neste momento. “Agora, assumo a área de Growth com o objetivo de gerar cada vez mais oportunidades de negócios, promovendo a sinergia entre as áreas de Marketing e Growth, que são complementares. Nosso desafio é garantir que as oportunidades acompanhem o crescimento da Alper, especialmente considerando nossa capilaridade, com mais de 25 escritórios espalhados pelo país”, destacou Gabriela.

Outra mudança significativa é a nomeação de Alex Ferreira como diretor executivo de Resseguros e Specialty. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, Alex é formado em Comércio Exterior, possui MBA pela FGV e tem uma carreira marcada por atuações como broker de resseguros, subscritor, risk manager e consultor para riscos complexos. “Assumir a liderança da área de Resseguros e Specialty é um grande prazer. Estou confiante de que 2025 será um ano emocionante e repleto de conquistas. Com minha experiência em aeronáutico, casco marítimo, transportes, joalheria e outros segmentos, acredito que temos o potencial para continuar alcançando resultados extraordinários”, afirmou Alex.

A área de Growth também traz uma redistribuição das responsabilidades relacionadas à inovação. Os projetos de Inovação e Aceleração de Startups, antes sob a gestão de Gabriela, passam a ser liderados por Patrícia Fumagalli, vice-presidente de Tech e Digital, junto ao time da Alper Tech. Essa mudança visa impulsionar o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, agregando mais valor aos clientes.

Na área de Riscos Corporativos, Ilan Kajan, que esteve à frente da unidade nos últimos cinco anos, assume uma nova posição como Associado. Durante o período de transição, Marcelo Elias, vice-presidente de Cativas, GR e Sinistros, assumirá interinamente a gestão da unidade.

Já na área de Resseguros e Specialty, Eduardo Toledo, que liderou a unidade nos últimos três anos, também passará a integrar o time de Associados. A Alper reconhece que Eduardo e Ilan foram fundamentais para consolidar a empresa como líder do setor em suas respectivas áreas de atuação.

Com essas mudanças, a Alper realinha sua posição como uma empresa inovadora e líder no setor de seguros. O objetivo das mudanças é aprimorar o desenvolvimento de soluções que impulsionem o crescimento e gerem valor para clientes, parceiros e colaboradores.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1000 funcionários e 25 escritórios pelo país, ao todo são 19 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Foto: Gabriela Rosati