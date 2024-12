Grupo Bradesco Seguros é destaque no Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação!

Case da companhia conquistou 3º lugar na categoria ‘Sustentabilidade’, no Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga – O Grupo Bradesco Seguros conquistou o 3º lugar na categoria “Sustentabilidade”, do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), com o projeto “Atendimento aos deficientes auditivos, Canais de Relacionamento”, idealizado pela área de TI da companhia. A cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada no dia 05 de dezembro, no Rio de Janeiro.

O projeto promove a acessibilidade para a comunidade surda ao oferecer um sistema de atendimento por chat e videochamada com intérpretes de Libras. A solução inovadora substitui o modelo TTS (Terminal Telefônico dos Surdos) por uma interface de videochat acessível, utilizando ferramentas digitais otimizadas para atender às necessidades dos usuários.

Para Alexandre Faller, superintendente sênior de TI do Grupo Bradesco Seguros, além de posicionar a companhia como líder em inovação e inclusão no segmento, a iniciativa transforma a experiência do atendimento. “O projeto não só reduz as barreiras de comunicação, mas também reforça a autonomia dos usuários. Não conhecemos, no Brasil, seguradoras do nosso porte que ofereçam um atendimento inclusivo para comunidade surda, o que torna essa iniciativa ainda mais importante para nós.”

O autor e coautores, Luciflavio Gomes, Guilherme Queiroz, Ricardo Albuquerque e Anna Paula dos Anjos, respectivamente, defendem que o projeto abre, ainda, caminho para um mercado segurador mais diverso e consciente ao incentivar a adoção de soluções semelhantes por outras companhias.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.