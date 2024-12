MAPFRE reúne corretores especialistas para discutir oportunidades no mercado de Grandes Riscos

Evento realizado na sede da companhia apresentou estratégias e apetite da MAPFRE para cenários de riscos complexos, destacando avanços tecnológicos e compromisso ambiental – A MAPFRE reuniu corretores especializados em riscos corporativos da territorial São Paulo para um encontro exclusivo em seu edifício sede, na capital paulista. O evento teve como objetivo discutir os desafios do mercado de Grandes Riscos, promovendo debates e trocas de experiências para a criação de soluções voltadas às demandas complexas do setor.

No evento, foram abordados temas como apetite de riscos nos segmentos de property, responsabilidade civil, construção e energia. O diretor de seguros gerais da MAPFRE, Mauro Caetano, destacou as recentes inovações na unidade técnica, incluindo a automação de processos e a implementação do conceito de ‘Unidade de Negócios’. “Nosso foco está em buscar soluções que equilibrem técnica e parceria, sempre orientados por um modelo eficiente e responsável de subscrição”, afirmou o executivo em sua fala.

O gerente de gerenciamento de riscos, Elvis Teixeira, reforçou a importância de uma gestão eficiente e inspeções de qualidade como elementos que agregam valor aos clientes. Esse compromisso foi complementado pela apresentação da diretora de sustentabilidade da MAPFRE, Fátima Lima, que trouxe uma discussão aprofundada sobre a relevância dos princípios ESG (ambientais, sociais e de governança) no modelo de negócios da MAPFRE. “Nossas decisões de subscrição incorporam preocupações socioambientais e reforçam nosso compromisso com a sustentabilidade”, destacou.

Oportunidades e futuro do mercado

Outro ponto alto do encontro foi a demonstração da expertise da MAPFRE em subscrição, sustentada por contratos robustos de resseguro alinhados às necessidades locais e pela vasta experiência internacional da MAPFRE Global Risks. A Latim RE, parceira da seguradora, contribuiu com insights sobre os desafios e oportunidades no mercado global de resseguro, ressaltando a importância da colaboração para projetos mais complexos.

A head da superintendência property e casualty da MAPFRE, Bruna Rinaldi, destacou a capacidade da companhia em oferecer soluções flexíveis e técnicas, alinhadas ao perfil de cada cliente. “Estamos comprometidos em estreitar nossos laços com os corretores, proporcionando um suporte consistente e eficaz”, disse. Já Marcelo Gil, Cecília Luz e Diego da Ora, gestores diretos da área, compartilharam diretrizes e oportunidades de negócios em linha com os objetivos da companhia e seu portfólio para 2025.

A diretora comercial do canal corretor, Karine Brandão, abriu o evento com uma mensagem inspiradora sobre a trajetória da MAPFRE, que é líder nacional no setor de grandes riscos e as perspectivas de crescimento conjunto com os corretores. “Seguimos com um planejamento estratégico robusto e um time comprometido em construir uma relação de confiança e consistência com nossos parceiros”, afirmou.

O encerramento contou com a participação do CEO adjunto de negócios da MAPFRE, Oscar Celada, que reafirmou o compromisso da companhia em investir em inovação, recursos e desenvolvimento para manter os corretores no centro das decisões. “Estamos construindo um futuro que valoriza a proximidade, a confiança e a colaboração com nossos parceiros. Juntos, podemos enfrentar os desafios e criar oportunidades que transformem o mercado”, concluiu Celada.

Para o diretor territorial da MAPFRE, Jonson Souza, o encontro foi essencial para a companhia entender as necessidades do mercado. “A MAPFRE conhece profundamente o mercado de grandes riscos porque se adapta rapidamente aos cenários e possui uma abordagem proativa na identificação de novas oportunidades de proteção, se antecipando aos riscos futuros”, destacou o executivo “Além de apresentarmos nosso portfólio, ouvimos atentamente as expectativas do mercado, e o feedback recebido será fundamental para moldar nossas inovações e estratégias futuras”, concluiu.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Foto: Corretores especialistas em grandes riscos reunidos em evento na sede da MAPFRE